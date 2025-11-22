نائبة أميركية تعلن استقالتها من الكونغرس

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت النائبة الأميركية مارجوري تايلور غرين التي تعد من الشخصيات المؤثرة في أوساط اليمين المتطرف، الجمعة أنها ستستقيل من الكونغرس، بعد أسبوع من سحب الرئيس دونالد ترامب دعمه لها.

وفي مقطع فيديو نشر على الإنترنت، قالت النائبة الجمهورية البالغة 51 عاما والتي انتخبت عام 2020 عن ولاية جورجيا، إنها "كانت دائما مهانة في واشنطن العاصمة ولم تتأقلم أبدا".

وقالت "سأستقيل من منصبي وآخر يوم عمل لي سيكون في 5 يناير 2026".

وكانت غرين من الشخصيات البارزة في حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" (ماغا)، لكن الرئيس أعلن في 7 نوفمبر سحب دعمه لها.