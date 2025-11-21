ارتداد سعر عملة البيتكوين بأكثر من 3 آلاف دولار فجأة لهذا السبب!

بعد الهبوط المدوي انتعشت عملة البيتكوين بنحو 3 آلاف دولار بشكل مفاجئ مدفوعة بتجدد التفاؤل بشأن احتمال خفض سعر الفائدة الفيدرالي قريبا.

شهدت الأسواق تقلبات حادة، حيث صعدت العملة سريعا بعد هبوطها إلى ما دون 81,000 دولار، وهو أدنى مستوى لها خلال سبعة أشهر.

وجاء هذا الارتفاع على خلفية تصريحات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، “جون ويليامز”، الذي أشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

ورغم اعترافه بأن تباطؤ التضخم توقف مؤقتا، أكد أن هناك فرصة لخفض جديد في أسعار الفائدة مع استمرار السعي للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%.

وأوضح “ويليامز” أن السياسة النقدية ما تزال مقيدة بشكل معتدل، ما يترك مجال لإجراء تعديلات قريبة على نطاق الفائدة الفيدرالية بهدف الاقتراب من المستوى المحايد وتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية.

تصريحاته جاءت بعد تقارير رجّحت عدم إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر، بسبب تأخر صدور بيانات أكتوبر ونوفمبر.

وقد انعكس ذلك أيضا على توقعات منصة “بولي ماركت”؛ فبعد أن تجاوزت احتمالات عدم خفض الفائدة 60% في الأيام الماضية، قفزت توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 62% عقب خطاب “ويليامز”.

أما سعر البيتكوين، فتفاعل مباشرة مع هذه التطورات، مرتفعا من أدنى مستوى له عند 80,600 دولار إلى حوالي 84,000 دولار خلال دقائق، رغم مواجهته بعض المقاومة.

ومع ذلك، تبقى العملة في مسار هبوطي ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تراجعت من أكثر من 107,000 دولار في 11 نوفمبر إلى ما دون 81,000 دولار مؤخرا.

اقرأ أيضا:

شركة “Metaplanet” تخطط لجمع 135 مليون دولار لشراء المزيد من البيتكوين

مؤسس محفظة Samourai يتلقى حكم بالسجن لأربع سنوات: التفاصيل

