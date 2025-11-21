شركة aPriori تنفي أي علاقة داخلية بجهة غامضة استحوذت على معظم مكافآت Airdrop لرمز APR

تام شمس - الجمعة 21 نوفمبر 2025 07:53 مساءً - قالت شركة aPriori الناشئة في مجال الويب 3 يوم الجمعة إن النشاط المريب المرتبط بتوزيعها الأخير من الرموز لا علاقة له بفريقها، وذلك بعد مخاوف المستثمرين من أن جهة واحدة قد استحوذت على جزء ضخم من التوزيع.

جهة مجهولة استحوذت على نحو 60% من عملية الـ airdrop الخاصة برمز aPriori المُرمز (APR) عبر 14,000 محفظة مترابطة، وفقاً لمنصة تحليل السلاسل Bubblemaps. ويشبه هذا النمط عمليات الـ Sybil farming، حيث يستخدم فاعل واحد عدداً كبيراً من المحافظ لتعظيم المكافآت.

وقالت aPriori إنها خفّضت شروط الأهلية لـ airdrop شبكة Monad بهدف مكافأة “المستخدمين الحقيقيين”، لكنها أكدت يوم الجمعة أنها لم تجد “أي دليل على أن أي شخص من الفريق أو المؤسسة قد قام بالمطالبة بالـ airdrop.”

لم تتمكن Cointelegraph من التحقق من هوية الجهة المسيطرة على مجموعة المحافظ وتواصلت مع aPriori لمزيد من التفاصيل.

الجدل يتصاعد وBubblemaps تنتقد رد المشروع

قال نيك فايمن، الرئيس التنفيذي لـ Bubblemaps، إن رد المشروع الأولي بدا “متجاهلاً”، مضيفاً أن aPriori ألمحت إلى احتمال حدوث تسريب مكّن شخصاً ما من استغلال عملية الـ airdrop. وأوضح: “يقولون إن هناك تسريباً استخدمه أحدهم في عملية الزراعة.”

تأسست aPriori في سان فرانسيسكو عام 2023. وفي أغسطس، جمعت الشركة 20 مليون دولار لتوسيع منصتها للبنية التحتية للتداول، بمشاركة Pantera Capital وHashKey Capital وPrimitive Ventures، ليصل إجمالي تمويلها إلى 30 مليون دولار.

تغييرات في توزيع Airdrop على شبكة Monad والمستثمرون منقسمون

أعلنت الشركة أنها حدثت معايير التخصيص للـ airdrop القادم ليُبنى أساساً على “المساهمة الاجتماعية.”

كما رفعت نسبة التخصيص القابل للصرف فوراً عند إطلاق شبكة Monad من 12% إلى 15%، ما يعني أن المستخدمين سيتمكنون من المطالبة بـ 3% إضافية عند الإطلاق في 24 نوفمبر.

أما الـ 85% المتبقية فستكون قابلة للمطالبة بعد ستة أشهر من إطلاق الشبكة، وفقاً لوثائقها التقنية.

يمكن عرض مطالبة رموز APR على شبكة Monad Mainnet كما ورد في المصدر: apriori-docs.gitbook.io.

يمكن للمستخدمين الراغبين في فتح كامل تخصيصهم إيداع أصول تعادل 10 أضعاف قيمة مكافأتهم لمدة 14 يوماً، ما يؤهلهم لفتح الـ 85% المتبقية.

انقسام المستثمرين واتهامات متبادلة

انقسم مجتمع الكريبتو بعد إعلان aPriori، حيث أبدى كثيرون شكوكاً بسبب قلة التفاصيل في نتائج التحقيق الداخلي.

كتب المستثمر IbrahimXBT على X:

“المرحلة الثانية من الـ rug قادمة. إنهم حرفياً يدفعون للـ botters ليروجوا لهم الآن.”

في المقابل، دافع مستثمرون آخرون عن aPriori، محمّلين المسؤولية لمزارعي الـ airdrops المحترفين.

قال المستثمر FastLife في منشور بتاريخ 11 نوفمبر:

“هذا خاطئ 100%. الـ FUD مدبّر من جهة منافسة… إنها مشكلة مزارعي الـ airdrop.”

يُذكر أن مزارعي الـ airdrops المحترفين يتعاملون مع البروتوكولات الناشئة فقط بهدف المكافآت، وغالباً عبر مئات المحافظ.

في مارس 2023، جمّع مزارعو Arbitrum أكثر من 3.3 مليون دولار من airdrop ARB عبر 1,496 محفظة انتهت في محفظتين فقط.