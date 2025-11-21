هل بدأ موسم صناديق الـETF البديلة؟ صناديق سولانا وXRP تتماسك رغم موجة البيع

تام شمس - الجمعة 21 نوفمبر 2025 07:53 مساءً - في وقتٍ تشهد فيه صناديق البيتكوين والإيثر الفورية واحدة من أكبر موجات خروج الأموال منذ إطلاقها، يبرز منتجان جديدان من صناديق العملات البديلة كاستثناء في المشهد.

فصناديق سولانا (SOL) وXRP لم تسجّل أي يوم تدفقات خارجة منذ إطلاقها، وفقًا لبيانات SoSoValue. ويجعلها ذلك من بين العلامات الخضراء النادرة في سوق صناديق الاستثمار المتداولة، الذي يطغى عليه اللون الأحمر.

وتزداد التدفقات بشكل لافت. إذ تشير البيانات إلى أن صناديق سولانا الفورية جمعت ما يقرب من 500 مليون دولار من صافي التدفقات، بينما بلغت التدفقات الصافية لصناديق XRP نحو 410 ملايين دولار حتى الآن.

هذا التباين يأتي وسط واحد من أشدّ موجات الخروج المتتالية في تاريخ صناديق البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) الفورية. وبينما تشهد المنتجات الكبرى عمليات استرداد واسعة، فإن التدفقات المستمرة إلى الصناديق الجديدة توحي بوجود قدر ولو محدود من الثقة لدى المستثمرين الذين يبحثون عن انكشاف يتجاوز أكبر أصلين في السوق.

تدفقات صناديق سولانا في نوفمبر. المصدر: Farside Investors

صناديق XRP وسولانا تحقّق تدفقات منتظمة رغم ضغوط السوق

في يوم الخميس، أطلقت Bitwise صندوق XRP تحت الرمز “XRP”. وقد سجّل انطلاقة قوية، حيث اجتذب 105 ملايين دولار في يومه الأول، بحسب بيانات SoSoValue.

وأضاف صندوق XRPC التابع لشركة Canary ما قيمته 12.8 مليون دولار أخرى يوم الخميس، ليصل إجمالي التدفقات في ذلك اليوم إلى 118 مليون دولار.

وهنّأ ستيفن ماكلورغ، الرئيس التنفيذي لـCanary، شركة Bitwise على الإطلاق، قائلاً إنهم “يشجّعونهم” رغم المنافسة المباشرة.

وكانت Canary أيضًا وراء أكبر يوم تدفقات لصندوق XRP، إذ استقطب صندوق XRPC تدفقات بقيمة 243 مليون دولار في 14 نوفمبر.

وسجّلت صناديق سولانا النمط نفسه من الصمود، مع تدفقات يومية منتظمة رغم تراجع السوق الأوسع. فقد اجتذبت صناديق SOL ما بين 8.26 ملايين و55.61 مليون دولار يوميًا هذا الأسبوع، وكان 19 نوفمبر أقوى أيام التدفقات.

سولانا وXRP في المنطقة الحمراء رغم أداء صناديق الـETF

ورغم الأداء القوي لصناديق سولانا وXRP، فإن الأصول الأساسية خلف هذه الصناديق حققت أداءً ضعيفًا خلال الشهر الماضي.

هبطت سولانا بنسبة 32.5% خلال الشهر الماضي و10.9% خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات CoinGecko. ويتم تداولها حاليًا عند 122.94 دولارًا، منخفضة بنحو 52.3% خلال العام الماضي.

مخطط سعر سولانا خلال 30 يومًا. المصدر: CoinGecko

أما XRP، فقد سجّل أداءً مشابهًا مؤخرًا، حيث تراجع بنسبة 21.2% خلال 30 يومًا و16.6% خلال الأسبوع الماضي. غير أن أداءه السنوي يعكس صورة مختلفة، إذ يجري تداوله عند 1.86 دولار، مرتفعًا بنسبة 49.9% خلال عام كامل، وفقًا لـCoinGecko.