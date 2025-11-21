الرئيس التنفيذي لشركة Plume يتوقع نمو سوق الأصول الحقيقية المرمّزة 3–5 مرات في 2026 مع توسّعه خارج نطاق مستخدمي الكريبتو

تام شمس - الجمعة 21 نوفمبر 2025 07:53 مساءً - قد تتجاوز القيمة السوقية للأصول الحقيقية المرمّزة (RWA) ثلاثة أضعاف بحلول عام 2026، مع توسّعها إلى ما هو أبعد من الاستخدامات والوظائف التقليدية لمستخدمي الكريبتو، وفقاً لكريس ين، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لسلسلة Plume المخصّصة لأصول RWA من الطبقة الثانية.

في حديثه إلى Cointelegraph قال ين إن قيمة الأصول الحقيقية المرمّزة شهدت نمواً كبيراً خلال العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع بنحو ثلاث إلى خمس مرات في عام 2026 كسيناريو أساسي.

وأضاف: “حالياً، نحن نتجه نحو نمو يتجاوز 10 مرات في عدد حاملي أصول RWA منذ بداية العام، ونتوقع استمرار هذا الزخم. ليس من الجنون توقّع عاماً آخر استثنائياً مع نمو يفوق 25 مرة في عدد المستخدمين.”

تُقدّر قيمة الأصول الحقيقية المرمّزة بأكثر من 35 مليار دولار موزّعة على أكثر من 539 ألف حامل, بيانات: RWA.xyz.

سوق الأصول الحقيقية المرمّزة على وشك نموّ أُسّي

يرى ين أن سوق الأصول الحقيقية المرمّزة يخدم حالياً مستخدمي الكريبتو فقط، لكنه يتوقع نمواً أُسّياً من حيث القيمة، وعدد المستخدمين، وفئات الأصول، وحالات الاستخدام.

وأوضح: “بينما تشكّل سندات الخزانة الأميركية الجزء الأكبر من قيمة RWA اليوم، فإن نضوج السوق واقتراب خفض أسعار الفائدة يدفعان المستخدمين على السلسلة للبحث عن عوائد أعلى في أماكن جديدة.”

وأشار إلى أن السوق يشهد بالفعل توجهاً متزايداً نحو الائتمان الخاص، إضافة إلى أصول بديلة مثل حقوق المعادن، النفط، وحدات معالجة الرسوميات (GPUs)، والطاقة، وغيرها.

كما قد تلعب التشريعات دوراً مهماً، حيث تعمل العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة على أطر تنظيمية تحكم العملات المستقرة والأصول المرمّزة، ما قد يدفع هذه الأدوات إلى استخدام عملي خارج بيئة التجارب.

وأضاف: “إلى جانب جانب الإصدارات، نتوقع أن يبدأ جانب الطلب أخيراً بالانتقال إلى السلسلة.”

Plume تعقد شراكة مع Securitize

أعلنت Plume يوم الأربعاء أن منصة Securitize المدعومة من BlackRock وMorgan Stanley تخطّط لنشر أصول مؤسسية على بروتوكول Nest الخاص بـ Plume.

يسمح بروتوكول Nest للمستثمرين بتداول الأصول المرمّزة وكسب العوائد عليها. وستربط الشراكة بين صناديق Securitize وشبكة Plume التي تضم أكثر من 280 ألف حامل لأصول RWA، بحسب الشركة.

وستكون صناديق Hamilton Lane أولى الأصول المطروحة، يليها المزيد من المُصدّرين وفئات الأصول في عام 2026.

Plume تمتلك نصف مستخدمي سوق RWA تقريباً

تمتلك Plume نحو 279,692 حاملًا لأصول RWA، أي ما يقرب من 50% من إجمالي عدد الحاملين عبر جميع الشبكات. ومع ذلك، فهي ليست ضمن أفضل عشر شبكات بحسب RWA.xyz.

ويشرح ين أن Plume لديها عدد كبير من المستخدمين، لكنّ كل مستخدم قد يحمل كمية أقل من الأصول مقارنةً بشبكات أخرى:

“شبكة Plume تضم 280 ألف مستخدم يحملون مجتمعين نحو 200 مليون دولار من أصول RWA، وهو معيار أكثر صحة لقياس الاستخدام الحقيقي للشبكة.”