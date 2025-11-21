خدمة PayPay التابعة لسوفت بنك تغيّر قواعد اللعبة لمستخدمي Binance Japan

تام شمس - الجمعة 21 نوفمبر 2025 07:53 مساءً - تعمل PayPay، خدمة الدفع التابعة لعملاق الاستثمارات الياباني مجموعة سوفت بنك، على إدماج قنوات دفع جديدة في منصة Binance Japan عقب استثمارها في المنصة.

أعلنت Binance Japan وPayPay عن إطلاق خدمة تكامل جديدة باستخدام PayPay Money، وهي خدمة أموال إلكترونية تتيح التحويلات من شخص لآخر بين مستخدمي PayPay بدون رسوم.

وبموجب هذا التكامل، أصبح بإمكان مستخدمي Binance Japan شراء الأصول الرقمية باستخدام رصيد PayPay Money، إضافةً إلى سحب مقتنياتهم من العملات المشفّرة مباشرة إلى PayPay Money.

وتمثل هذه الخطوة أول توسّع لـ Binance Japan إلى ما بعد التحويلات البنكية بالين الياباني، وذلك بعد استحواذ PayPay على حصة 40% في المنصة في أكتوبر.

إيداعات وسحوبات ابتداءً من 7 دولارات

يتيح PayPay Money لمستخدمي Binance Japan تنفيذ الإيداعات والسحوبات بنقرة واحدة عند شراء أو بيع الأصول الرقمية في منصة التداول الفوري.

وبحسب PayPay، تبدأ القيمة الدنيا لهذه التحويلات من 1,000 ين (نحو 6.50 دولارات)، وتتوافر العمليات على مدار الساعة.

ولتنفيذ العمليات، يجب على المستخدمين إكمال إجراءات التحقق من الهوية في تطبيق Binance Japan وتطبيق PayPay، والموافقة على ربط الحسابين.

رسوم PayPay Money لعمليات التحويل على Binance Japan. المصدر: PayPay

عند الإطلاق، تكون رسوم الإيداع مجانية، بينما تبلغ رسوم السحب 110 ين (نحو 0.60 دولار). ويُسمح بمجموع إيداعات يصل إلى 1 مليون ين يومياً (6,380 دولاراً)، و2 مليون ين شهرياً (12,760 دولاراً)، مع تطبيق الحدود ذاتها على السحوبات.

كما تنصّ PayPay على أن عمليات السحب قد تُرفض إذا تجاوز الرصيد الحد الأعلى المسموح به في PayPay Money.

تُعدّ سوفت بنك واحدة من أكبر المؤسسات المالية في اليابان، وتواصل استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع العملات المشفّرة.

ومن بين أبرز استثماراتها في القطاع دعمها لشركة Twenty One Capital، إحدى أكبر الشركات العامة من حيث التعرض لعملة البيتكوين، حيث تمتلك نحو 43,500 BTC (3.7 مليارات دولار).

المصدر: CoinGecko أن Twenty One Capital المدعومة من سوفت بنك تُعد من أكبر 10 شركات عامة تمتلك بيتكوين (حتى 6 نوفمبر 2025).

ويأتي أحدث تكامل لـ Binance Japan في وقت تواصل فيه سوفت بنك الدفع نحو إدراج PayPay في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن تتجاوز قيمة الشركة 3 تريليونات ين (20 مليار دولار) في طرح عام أولي قد يتم في أقرب وقت خلال ديسمبر.