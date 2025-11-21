ارتفاع الخسائر المحققة في البيتكوين إلى مستويات انهيار FTX: أين يقع القاع؟

تام شمس - الجمعة 21 نوفمبر 2025 07:53 مساءً - تراجعت عملة البيتكوين (BTC) إلى مستوى يقارب 83,000 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل، وسط ضغوط بيع متزايدة دفعت الكثير من المستثمرين إلى البيع بخسارة في مشهد يشبه ما حدث في أشهر الانهيارات التاريخية للسوق.

تشير بيانات Glassnode إلى أن الخسائر المحققة وصلت إلى مستويات لم تُسجَّل منذ انهيار منصة FTX في عام 2022.

وكتب الفريق في منشور على X يوم الجمعة:

“حجم وسرعة هذه الخسائر يعكسان عملية تطهير قوية للطلب الهامشي، حيث يقوم المشترون الجدد بتصفية مراكزهم خلال الهبوط.”

جاء تعليق Glassnode قبل دقائق فقط من هبوط البيتكوين إلى 80,500 دولار على منصة Coinbase، بانخفاض 36% عن أعلى سعر تاريخي بلغ 126,210 دولارات في أوائل أكتوبر.

المستثمرون قصيرو الأجل يقودون موجة capitulation

تُظهر بيانات Glassnode أن القسم الأكبر من عمليات البيع خلال هذا الانهيار يأتي من حاملي المدى القصير.

تتفق منصة CryptoQuant مع هذا التحليل، مضيفة أن موجات البيع من هذه الفئة “غالبًا ما تشير إلى قاع محلي إذا استعاد السعر بسرعة متوسط التكلفة.”

وأضافت المنصة:

“الفشل في استعادة هذا المستوى تاريخيًا يشير إلى اتجاه هبوطي أعمق أو يؤكد دخول السوق الهابطة.”

ورغم أن البعض يرى في الهبوط الحالي إشارة على نهاية السوق الصاعدة التي بدأت عام 2023، فإن شخصيات بارزة في الصناعة، مثل سامسون مو من Jan3، ترفض فكرة دخول السوق الهابطة.

وكتب مو:

“كيف ندخل سوقًا هابطة ولم نرَ بعد سوقًا صاعدة حقيقية؟”

أين يقع القاع؟

بعد أربعة أسابيع متتالية من الخسائر، وبلوغ مؤشر الخوف والطمع منطقة “الخوف الشديد”، أصبح السؤال الأكثر إلحاحًا هو: إلى أي مدى يمكن أن يهبط السعر؟

يقول ماتي غرينسبان، الرئيس التنفيذي لـ Quantum Economics:

“كسرنا مستويات الدعم بسهولة شديدة في الفترة الأخيرة، ولا أحد يبدو مستعدًا لمحاولة التقاط السكين خلال سقوطها.”

وأضاف:

“مع رفضي التام لفكرة أننا نتجه إلى سوق هابطة طويلة، فإن سرعة الهبوط قد تسمح للدببة بتحقيق أهدافهم أسرع مما كان متوقعًا.”

شهدت الأسواق هبوطًا مشابهًا في 2022. فبعد انهيار Luna في مايو، تراجعت البيتكوين من 33,000 دولار إلى أقل من 16,000 دولار عند انهيار FTX في نوفمبر وهو مسار يراه البعض مرتبطًا بالأزمة الخفية التي عاشتها FTX قبل أسابيع من كشفها للعامة.

مخطط سعر البيتكوين من يناير 2022 إلى أكتوبر 2023. المصدر: CoinGecko

بعد أن لامست 15,700 دولار، بقيت البيتكوين دون 20,000 دولار لمدة شهرين قبل أن تبدأ صعود 2023.

وفقًا لعدد من كبار المتفائلين في القطاع، قد نشهد قاعًا مشابهًا زمنيًا هذه المرة أيضًا.

يتوقع توم لي، الشريك المؤسس لشركة Fundstrat ورئيس استراتيجية خزانة الإيثر في BitMine، أن تتعافى البيتكوين إلى ما بين 150,000 و200,000 دولار بحلول نهاية يناير 2026.

إذا رغبت بملخص، عنوان، أو نص للسوشيال ميديا حول هذا المحتوى، يمكنني صياغته فورًا.