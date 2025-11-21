انهيار سوق الميمكوين إلى أدنى مستوى في 2025 بعد خسارة 5 مليارات دولار في يوم واحد

تام شمس - الجمعة 21 نوفمبر 2025 07:53 مساءً - هبطت الميمكوينات إلى أدنى تقييم لها في عام 2025 يوم الجمعة، مع تراجع القيمة السوقية المجمعة إلى 39.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات من CoinMarketCap.

القطاع خسر أكثر من 5 مليارات دولار خلال 24 ساعة، بعد أن تراجع من 44 مليار دولار، رغم تسجيل ارتفاع في حجم التداول بنسبة 40%.

ويمثل هذا الانهيار انعكاساً حاداً عن ذروة العام في 5 يناير، حين بلغت القيمة السوقية للميمكوينات 116.7 مليار دولار ما يعني هبوطاً بنسبة 66.2% منذ بداية 2025.

يتماشى هذا البيع المكثّف مع تراجع أوسع في سوق الأصول الرقمية. تُظهر بيانات CoinGecko أن القيمة السوقية للعملات المشفرة انخفضت من 3.77 تريليون دولار في 1 نوفمبر إلى 2.96 تريليون دولار يوم الجمعة، ما يعني تبخّر 800 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع فقط.

حتى لحظة كتابة التقرير، كان البيتكوين (BTC) يُتداول عند 82,778 دولاراً (-14.7% خلال أسبوع)، بينما فقد الإيثر ETH 16% ليصل إلى 2,688 دولاراً.

القيمة السوقية للميمكوين خلال عام واحد. المصدر: CoinMarketCap

الميمكوينات الكبرى تنزف عبر جميع الأطر الزمنية

أظهر أعلى 10 ميمكوينات من حيث القيمة السوقية خسائر عبر كل الأطر الزمنية ساعة، 24 ساعة، 7 أيام وهو ما يشير إلى انحسار شهية المخاطرة في القطاع.

سجلت Dogecoin المُرمزة (DOGE) و Shiba Inu المُرمزة (SHIB) خسائر مزدوجة الرقم، بينما تعرضت Pepe المُرمزة (PEPE) و Bonk المُرمزة (BONK) و Floki المُرمزة (FLOKI) لهبوط أكثر حدة.

أعلى 10 ميمكوينات من حيث القيمة السوقية. المصدر: CoinMarketCap

تراوحت خسائر السبعة أيام بين 11% وأكثر من 20%.

أقل المتضررين كان TRUMP المرتبط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنه فقد 11.65% خلال الأسبوع.

تلاه DOGE بانخفاض 14.10%، ثم SPX6900 بخسارة 14.26%.

أما أكبر الخاسرين فكانوا Bonk، و Pudgy Penguins المُرمزة (PENGU)، و Pepe، و Dogwifhat المُرمزة (WIF)، حيث سجل كل منهم خسائر تقارب 20% خلال أسبوع.

سوق الـNFT يهبط إلى أدنى مستوى منذ أبريل

سوق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT وهو ركن آخر من أركان المضاربة شهد بدوره هبوطاً حاداً.

تُظهر بيانات CoinGecko أن القيمة السوقية لـNFTs انخفضت إلى 2.78 مليار دولار يوم الجمعة، أي تراجع بنسبة 43% مقارنةً بـ 30 يوماً مضت.

ويمثل هذا أدنى تقييم لمقتنيات NFT منذ أبريل، في إشارة إلى تراجع شهية السوق لهذا النوع من الأصول.

القيمة السوقية لسوق الـNFT في 2025. المصدر: CoinGecko

معظم مجموعات الـNFT الكبرى سجّلت خسائر مزدوجة الرقم. الأسوأ أداءً كان Hypurr من Hyperliquid (-41.1% خلال 30 يوماً).

تلتها Moonbirds (-32.7%) و CryptoPunks (-27.1%)، بينما تراجعت Pudgy Penguins بنسبة 26.6%.

المجموعتان الوحيدتان اللتان خالفتا الاتجاه كانتا: