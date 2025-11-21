الرئيس التنفيذي لبينانس: تقلبات البيتكوين تشبه الأسواق التقليدية رغم هبوطه بنسبة 35%

تام شمس - الجمعة 21 نوفمبر 2025 07:53 مساءً - قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة بينانس، إن تقلبات البيتكوين باتت مماثلة لما يُرى في معظم فئات الأصول التقليدية، رغم الانخفاض الحاد الذي يشهده السوق.

وفقاً لتقرير نشرته رويترز يوم الجمعة، أوضح تنغ خلال لقاء إعلامي في سيدني أن جميع فئات الأصول تمر بدورات وتقلبات مختلفة، مضيفاً: “ما تشاهدونه لا يحدث لأسعار العملات المشفرة فقط.”

وأشار تنغ إلى أن تراجع البيتكوين الأخير يعود إلى خفض المستثمرين لمستويات الرافعة المالية وزيادة النفور من المخاطرة، وهي اتجاهات يراها منسجمة مع ما يحدث في الأسواق العالمية الأوسع. وقال: “هناك بعض التحول نحو تجنّب المخاطر حالياً، وعمليات تقليص للرافعة المالية.”

وبحسب بيانات CoinMarketCap وقت كتابة التقرير، يتداول البيتكوين عند مستوى يفوق بقليل 82 ألف دولار أي أقل بنحو 35% من أعلى مستوى سجله في 6 أكتوبر عند أكثر من 126 ألف دولار. كما انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 2.84 تريليون دولار، متراجعةً بنسبة 33.6% عن أعلى مستوى بلغته عند 4.28 تريليون دولار.

ورغم الهبوط، لفت تنغ إلى أن البيتكوين ما يزال يتداول عند أكثر من ضعف سعره في عام 2024. وقال: “خلال العام ونصف الماضيين، أدّى قطاع التشفير أداءً جيداً جداً، لذا ليس من المستغرب أن يقوم الناس بجني الأرباح.”

وأضاف أن فترات التماسك السعري تُعد مفيدة للسوق: “أي فترة استقرار تُعد صحية للقطاع كي يلتقط أنفاسه ويستعيد توازنه.”

هل حقاً تتماشى تقلبات البيتكوين مع الأسواق التقليدية؟

رغم تصريحات تنغ، فإن القول إن تقلبات البيتكوين ليست أعلى من معظم فئات الأصول يظل محل جدل. بيانات BitBo تظهر أن تقلبات البيتكوين على مدى 60 يوماً في عام 2025 تراوحت بين 1% تقريباً وصولاً إلى مستويات تقارب 2.44%.

ومع ذلك، تُظهر بيانات تاريخية أن تقلبات البيتكوين انخفضت تدريجياً مع توسّع اعتماده وزيادة سيولته. ففي دراسة صادرة عن 21Shares، بلغ التقلب السنوي للبيتكوين ذروته عند 181% عام 2013، فيما انخفض هذا العام إلى ما يقارب 23% في أدنى مستوياته.

المثير للاهتمام أن الرسم البياني لـ21Shares، الذي يقارن تقلبات البيتكوين بمؤشر S&P 500، يُظهر أنه خلال الاضطراب الأخير في الأسواق التقليدية، تجاوزت تقلبات الـS&P 500 نظيرتها في البيتكوين لفترة وجيزة رغم أنها كانت فترة استثنائية سرعان ما تلاشت.

المصدر: 21Shares

ومع ذلك، تشير بيانات V-Lab حالياً إلى أن التقلب السنوي للبيتكوين لا يزال يتجاوز 50%، مقارنةً بحوالي 15% فقط لمؤشر S&P 500. لكن في قطاع التكنولوجيا تحديداً، توجد شركات أكثر تقلباً من البيتكوين.

فمثلاً:

لكن هذه تبقى حالات استثنائية مقارنة ببقية أسواق المال التقليدية.