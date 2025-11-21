التوأمان وينكلفوس يراهنان على Zcash والخصوصية لمواجهة تهديدات الذكاء الاصطناعي

تام شمس - الجمعة 21 نوفمبر 2025 07:53 مساءً - سيُسجَّل عام 2025 كعام شركات الخزائن الرقمية (DATs)، إذ واصل كلٌّ من Strategy التابعة لمايكل سايلور وBitmine التابعة لتوم لي تعزيز استراتيجياتهما المبنية على البيتكوين والإيثريوم، فيما خطفت عدة شركات بديلة للأضواء. وكان بروتوكول الخصوصية Zcash المُرمزة (ZEC)، المنبثق عن نسخة متفرعة من كود البيتكوين عام 2016، من أبرز الرابحين خلال هذا العام، بعد أن تصدّر قائمة الأصول من حيث نسبة الارتفاع السعري، مدفوعاً بالزخم المتصاعد للمدافعين عن أهمية العملات المراعية للخصوصية.

وبدا أن دخول شركة خزينة رقمية خاصة بـZcash مسألة وقت، إلا أن التوأمين وينكلفوس سبقا الجميع.

فقد أعلن مؤسسا Gemini إطلاق Cypherpunk، التي جمعت 100 مليون دولار لشراء ZEC لخزينتها. وقال تايلر وينكلفوس إن الشركة تهدف إلى جمع ما يصل إلى 5% من المعروض المتداول من ZEC، وقد بلغ ما تملكه حالياً 233,644 ZEC.

وفي مقابلة خاصة مع Cointelegraph خلال مؤتمر Bitcoin Amsterdam، أوضح التوأمان أن تركيزهما الجديد على الخصوصية جاء نتيجة التطور السريع في الذكاء الاصطناعي خلال العامين الأخيرين.

قال تايلر وينكلفوس:

“نحن من كبار المعجبين بالبيتكوين، وبالطبع نحتفظ به، وكذلك نرى Zcash على أنه بيتكوين مُعمّى. البيتكوين هو مخزن القيمة، أمّا Zcash فهو أداة إنفاق القيمة. لذلك أسسنا شركة خزينة رقمية لـZcash، ونحن ملتزمون هذا الأسبوع بالتوعية حول الخصوصية والسيادة الذاتية. الشرارة التي أطلقت البيتكوين كانت أزمة 2008 المالية، والشرارة التي ستطلق الخصوصية هي فجر عصر الذكاء الاصطناعي.”

ويبقى تايلر مقتنعاً بأن البيتكوين وZcash سيعيشان جنباً إلى جنب، حيث يمكن للبيتكوين مستقبلاً إضافة طبقات خصوصية، لكن Zcash يمكن أن يؤدي دور الطبقة المخصصة للخصوصية في المعاملات، بينما يظل البيتكوين مخزناً للقيمة بلا منافس.

عصر السايبر بانك يعود

ورغم الحماس الواسع لـZcash على منصة X، ما زال بعض المنتقدين يشككون في هذا الاهتمام المتجدّد بأصل يعمل منذ عام 2016. إلا أن كاميرون وينكلفوس يؤكد أن تفاؤلهما بـZcash حقيقي ومستمر منذ البداية، موضحاً أن البروتوكول وصل إلى نقطة تحول جديدة في 2025، تماماً كما حدث للبيتكوين في مراحل مختلفة.

وأشار إلى مثال أزمة قبرص عام 2013 التي دفعت البيتكوين للارتفاع السريع، قائلاً إن التطور المتفجّر للذكاء الاصطناعي اليوم يصنع لحظة مماثلة لبروتوكولات الخصوصية مثل Zcash.

وأشاد التوأمان بكون مجتمع Zcash يضم مبرمجين و”سايبر بانكس” مخضرمين من الأيام الأولى للبيتكوين، وعلى رأسهم زوكو ويلكوكس، أحد مؤسسي البروتوكول.

“التشفير ليس لعبة محصلتها صفر”

وعلى عكس كثير من أوائل متبني البيتكوين الذين ظلوا مخلصين له وهاجموا العملات الأخرى، اتخذ التوأمان نهجاً أكثر انفتاحاً تجاه البروتوكولات المتنوعة التي ظهرت بعد البيتكوين.

قال كاميرون وينكلفوس:

“نحن لا نرى الأمر كلعبة محصلتها صفر. البيتكوين هو ذهب 2.0، وهو أصل نقدي متين. لكن عندما ظهرت الإيثريوم وقدمت قابلية البرمجة، لم يكن البيتكوين يرغب في تبني ذلك. وهذا لا ينتقص من البيتكوين، بل يجلب مطورين ومهندسين جدد إلى الفضاء.”

وأضاف أن هذا التنوع يدفع الابتكار ويجعل القطاع ينمو بأكمله:

“ابتكر البيتكوين عبر إثبات العمل، وابتكرت الإيثريوم عبر البرمجة، والآن تبتكر Zcash عبر الخصوصية. هذا كله يوسع الكعكة للجميع، بما فيهم البيتكوين.”