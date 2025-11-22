بيرلا حمود… موهبة لبنانية تشرق من القاهرة

دبي - فريق التحرير: هي طالبة لبنانية في سن المراهقة، لكن طموحها أكبر من عمرها. بيرلا حمود حملت الكتاب الذي ألّفته الكاتبة نيرمين الخنسا، وتولت هي بنفسها رسمه، إلى مهرجان القاهرة السينمائي، حيث قدّمته كإهداء رمزي إلى العالم، بهدف التعريف بجيل مثقف يتطلّع إلى غدٍ مشرق.

وفي هذا السياق، أهدت بيرلا نسخًا من الكتاب لعدد من المشاركين في المهرجان، من بينهم رئيس المهرجان، النجم القدير حسين فهمي، الذي أثنى على موهبتها الواعدة ورسوماتها المميزة، كما عبّرت عن احترامها الكبير له.