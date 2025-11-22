السجن 5 سنوات لزوج هدد طليقته بنشر صورها

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى زوج بالسجن 5 سنوات بعد اتهامه بابتزاز طليقته وتهديدها عبر موقع «فيسبوك» وتطبيق «واتساب» بنشر صورها بقصد إرغامها على التنازل عن دعاوى قضائية كانت قد أقامتها ضده عقب طلاقهما.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، حين كشفت تحريات جهات التحقيق أن المتهم «عبد الرحيم س.ع » هدّد المجنى عليها طليقته بنشر صور شخصية «خاصة» تخصها، بعضها فى أوضاع مُخلة، إذا لم تتنازل عن الدعاوى المقامة منه ضدها. كما تبيّن قيامه بقذفها وسبّها بألفاظ تخدش الشرف والاعتبار، فضلًا عن إزعاجها عبر وسائل التواصل، فى انتهاك واضح لقواعد الأسرة والقيم المجتمعية.

وأُحيلت القضية التى تحمل رقم 14 لسنة 2025 جنح فرشوط، والمقيدة برقم 13 لسنة 2025 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم بسجن المتهم خمس سنوات.

