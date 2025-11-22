شركة Cardone Capital توسّع استثماراتها في البيتكوين بعملية شراء جديدة

استحوذت شركة “Cardone Capital” للاستثمار العقاري على 185 بيتكوين بقيمة تقارب 15.3 مليون دولار، في خطوة تواصل بها توسيع حضورها ضمن الأصول الرقمية كجزء من استراتيجية خزينتها وتنويع استثماراتها.

تسعى الشركة إلى تعزيز مشاريع تجمع بين العقارات والعملات الرقمية المشفرة، مع تركيزها الأساسي على العقارات متعددة العائلات.

ويأتي دمج البيتكوين في محفظتها بهدف تنويع مصادر العائد وتقليل الاعتماد على الاستثمارات العقارية التقليدية.

جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه سوق العملات الرقمية موجة هبوط حادة، إذ تراجع سعر البيتكوين إلى نحو 80 ألف دولار قبل أن يتعافى جزئيا إلى 84 ألف دولار في وقت كتابة المقال.

