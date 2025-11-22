تكنولوجيا: سامسونج تعيد هيكلة قيادتها ورُو يصعد إلى دور أكبر ومؤثر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم تعيين TM روه رئيسًا لقسم Device eXperience (DX) وتكليفه بمنصب الرئيس التنفيذي.

ورغم ذلك، لن يكون روه الرئيس التنفيذي الوحيد؛ إذ ينضم إلى يونغ هيون جون، نائب الرئيس ورئيس قسم Device Solutions (DS)، ليقودا الشركة معًا. وسيواصل روه إدارة قطاع الهواتف المحمولة بصفته رئيس قسم Mobile eXperience (MX)، بينما يحتفظ نائب الرئيس جون بقيادة قسم الذاكرة.

وبهذه الخطوة، توسّع سامسونج مسؤوليات روه الإدارية، مما يعكس رضا الشركة عن إدارته لقطاع الهواتف خلال السنوات السابقة، خاصة بعد منحه إشرافًا على مجالات إضافية داخل الشركة.

كما سمّت سامسونج جانغهيون يون رئيسًا ورئيسًا للتكنولوجيا (CTO) في قسم DX، إضافة إلى رئاسته لمركز أبحاث سامسونج. وتولى يون سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Samsung Venture Investment، وكان مسؤولًا قبل ذلك عن منصات البرمجيات وتطوير إنترنت الأشياء ونظام Tizen داخل قسم MX.

كذلك عيّنت الشركة هونغكون بارك رئيسًا لمعهد سامسونج المتقدم للتقنية، وهو يعمل حاليًا أستاذًا في جامعة هارفارد ويُعد من أبرز الباحثين في مجالات علوم النانو والعلوم الكمية والهندسة.

المصدر