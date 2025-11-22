تكنولوجيا: ترقية ضخمة في كاميرا آيفون 17e تجعل الهاتف أقوى من المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير مذكرة بحثية جديدة للمحلل جيف بو إلى أن آيفون 17e سيحصل على ترقية مهمة في الكاميرا الأمامية، إذ سيأتي بنفس كاميرا السيلفي بدقة 18 ميجابكسل المستخدمة في باقي هواتف عائلة آيفون 17.

ورغم أن هذه الكاميرا ظهرت لأول مرة مع السلسلة نفسها، فإن انتقالها بسرعة إلى أرخص إصدار في الخط يعتبر خطوة غير معتادة من أبل.

تستخدم الكاميرا الجديدة مستشعرًا مربع الشكل، مما يسمح بالتقاط صور سيلفي رأسية أو أفقية دون الحاجة إلى تدوير الهاتف. ويذكر بو أن آيفون 17e سيصل في منتصف الربع الأول من عام 2026، وتحديدًا في فبراير.

وإلى جانب كاميرا السيلفي المحسّنة، سيقدم الهاتف شريحة A19، وهي نفس الشريحة الموجودة في آيفون 17، لتكون هذه الترقية أبرز ما يميز الإصدار الجديد مقارنة بسابقه.

