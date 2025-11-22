اخبار العالم

ٍسياسي إماراتي يدعو لوقف الحرب في السودان فوراً

0 نشر
0 تبليغ

ٍسياسي إماراتي يدعو لوقف الحرب في السودان فوراً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، يوم السبت، إلى "إنهاء الحرب الأهلية الدامية في السودان بشكل عاجل".

وأكد قرقاش في منشور على منصة إكس أن "البلاد دفعت إلى حافة الانهيار بعد أن أطاح طرفا الصراع الحكومة المدنية".

وقال : "إن وحدة السودان وعودة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين تمثلان مصدر قلق بالغ"، مشددا على أن الحل واضح ويبدأ بـ"وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب مساءلة الطرفين عن الفظائع والانتهاكات، وضمان وصول غير محدود للمساعدات الإنسانية، وصولا إلى انتقال سياسي موثوق يقود إلى حكومة مدنية مستقلة تعيد للبلاد استقرارها ودورها".

تأتي تصريحات قرقاش في ظل تصاعد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتدهور الوضع الإنساني في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى، وسط تحذيرات أممية من تفاقم المجاعة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا