تركي آل الشيخ يعلن انضمام المؤثر العالمي سبيد لقائمة المشاركين في Fanatics Flag Football Classic بالرياض

دبي - فريق التحرير: أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن انضمام المؤثر العالمي سبيد (IShowSpeed) إلى قائمة المشاركين في حدث Fanatics Flag Football Classic، المرتقب إقامته في مدينة الرياض، في إضافة جديدة تعزز قائمة الأسماء المشاركة في هذا الحدث العالمي.

ويُقام الحدث يوم السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ في المملكة أرينا بمدينة الرياض، بمشاركة أسطورة كرة القدم الأميركية توم برادي في أول عودة رسمية له إلى الملعب منذ اعتزاله، إلى جانب نخبة من نجوم الرياضة والترفيه، ويتضمن منافسات كرة قدم أميركية بنظام العلم، إلى جانب عروض ترفيهية مصاحبة، على أن يُبث مباشرة عبر شبكة FOX Sports ومنصة Tubi للبث الرقمي.

ويُعد انضمام المؤثر العالمي سبيد إضافة نوعية لقائمة المشاركين في الحدث، في إطار ما يشهده Fanatics Flag Football Classic من تنوّع في الأسماء المشاركة من مجالات الرياضة والترفيه، بما يعكس الطابع التفاعلي للبطولة واتساع نطاق حضورها الجماهيري.

ويواصل موسم الرياض تقديم باقة من الفعاليات الكبرى التي تستقطب اهتمامًا محليًا ودوليًا، عبر استضافة أحداث عالمية في مجالات الرياضة والترفيه والثقافة، ضمن محتوى متنوع يعكس تطور المشهد الترفيهي في المملكة ويعزز مكانة الرياض كوجهة رئيسية للفعاليات الدولية.