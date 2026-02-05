سعر سهم جينرال ميللز (GIS) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 05-02-2026

واصل سهم شركة كراودستريك CROWDSTRIKE HOLDINGS (CRWD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط كسره أولاً لمستوى الدعم المحوري والذي يرتكز عليه حالياً عند سعر 402.65$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 355.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي