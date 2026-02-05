الاقتصاد

سعر سهم جينرال ميللز (GIS) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 05-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-05 12:25PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سهم شركة كراودستريك CROWDSTRIKE HOLDINGS (CRWD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط كسره أولاً لمستوى الدعم المحوري والذي يرتكز عليه حالياً عند سعر 402.65$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 355.65$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

