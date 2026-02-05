الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 05-02-2026

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 05-02-2026

أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-05 11:38AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استقراره دون سعر 2,150$، بضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تضاعف من الضغوط السلبية حول السعر، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

