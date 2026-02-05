داش (DASHUSD) يقترب من دعم محوري – تحليل – 05-02-2026

قفز سعر سهم جينرال ميللز GENERAL MILLS (GIS) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص السهم بذلك من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة إيذاناً بتمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 45.80$، ليستهدف مستوى المقاومة 51.30$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد