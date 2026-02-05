شكرا لقرائتكم خبر المسلم : عامل الوقت يصنع الاسطورة .. والشر يلفت الأنظار أكثر من الخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الروائي أسامة المسلم أن عامل الزمن يشكل الركيزة الأساسية في صناعة الأسطورة، مشيرًا إلى أن الشخصيات التي تجمع بين الخير والشر غالبًا ما تكون أكثر حضورًا في الذاكرة الجماعية من تلك التي تُجسَّد بصورة مثالية مطلقة.

جاء ذلك خلال جلسة «من الورق إلى ذاكرة المشاهدين: كيف تُصنع الأسطورة المعاصرة» ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2026 الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، حيث أوضح أن الأسطورة هي ما لم يُرَ بالعين المجردة، وإنما وصل عبر روايات متواترة صنعت مشاعر الفخر والانتماء والإعجاب، مؤكدًا أنها قد تكون شخصية أو قصة أو حدثًا تاريخيًا يعود إلى الماضي البعيد، ولا يمكن التحقق من صحته بأدلة واقعية قاطعة، ما يمنحه صفة الأسطورة.

وأضاف أن الأسطورة تمثل مزيجًا بين الواقع والخيال، مستشهدًا بزرقاء اليمامة بوصفها إحدى أبرز الأساطير العربية التي استمدت قوتها من جذور واقعية وترسخت في الذاكرة عبر الزمن، مبينًا أن مرور الوقت عنصر حاسم في تحويل الأحداث والشخصيات إلى أساطير باقية.

وأشار المسلم إلى أن الأساطير التقليدية كانت تميل إلى تقديم البطل الخيّر المنتصر في النهاية، إلا أن هذا النموذج لم يعد كافيًا لجذب الجمهور المعاصر، موضحًا أن الشخصيات الأسطورية الأكثر تأثيرًا هي تلك التي تجمع بين التناقضات الإنسانية، وتتنقل بين الخير والشر، بما يجعلها أقرب إلى الواقع وأكثر قدرة على البقاء في الوجدان.

وأكد أن تحويل الأساطير إلى أعمال أدبية أو سينمائية يسهم في تخليدها وتعزيز حضورها في ذاكرة المشاهدين والقراء، لافتًا إلى أن تناول الشخصيات الأسطورية يختلف من مجتمع إلى آخر، وأن الشخصيات ذات السمات الشريرة أو الرمادية غالبًا ما تحظى بانتشار أوسع من الشخصيات الخيّرة الخالصة، نظرًا لارتباطها بتعقيدات النفس البشرية.

وبيّن في ختام حديثه أن الشخصية الشريرة المطلقة لا وجود لها في الواقع، إذ إن الإنسان بطبيعته مزيج من الخير والشر، غير أن بروز الجانب المظلم غالبًا ما يلفت الانتباه ويصنع الأثر الأكبر في الذاكرة الجمعية.