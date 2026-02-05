الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 05:27 مساءً - السماح لمدة يومين | تحذير عاجل لأصحاب العمل من عدم الإبلاغ عن تخلف العامل.. الجوازات توضح

إن المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية تواصل سعيها نحو نشر التوعية بخصوص المخالفات التي قد يرتكبها أصحاب الأعمال، وبالأخص فيما يتعلق بتنظيم أوضاع العمالة الوافدة.

كما أن إحدى هذه المخالفات التي ينبغي على كل صاحب عمل الحذر منها هي “عدم الإبلاغ عن تخلف العامل عن العمل لأكثر من يومين”، وذلك بدون تقديم أسباب واضحة ومقبولة لأصحاب الأعمال.

يوضح القانون السعودي ضرورة إشعار المديرية العامة للجوازات بهذه الحالات، ويؤكد على أن التقاعس عن هذا يُعرض صاحب العمل لعقوبات مالية تتزايد بشكل تدريجي في كل مرة.

حيث إنه تبعًا للتنظيمات الجديدة ألزمت الجوازات أصحاب بإبلاغها في حال تخلف أي عامل وافد لمدة يومين أو أكثر، فتأتي الجزاءات المقررة لهذا الفعل غرامات مالية.

في المرة الأولى تكون 1000 ريالًا، والثانية 2000 ريالًا، والثالثة 3000 ريالًا، ويكون الغرض من هذا النظام هو ضمان وجود سيطرة أفضل على العمالة الوافدة والتأكد من تنظيم وضعها بصورة قانونية.

تداعيات تكرار المخالفة والتحقيقات المحتملة بالسعودية

إن مخالفة عدم الإبلاغ عن غياب عامل واحد ليومين أو أكثر في السعودية لا تقتصر على فرض غرامات مالية، بل قد يتبعها تدقيق وتحقيق شامل بخصوص أوضاع صاحب العمل والعامل المختلف.

كما في حال اكتشاف أن العام تم ضبطه وهو يعمل في مكان آخر أو تحت حساب صاحب عمل آخر بدون التبليغ وادعائه الهروب، فإن الجوازات السعودية سوف تقوم بمراجعة وضع صاحب العمل والتحقق من وجود أي مخالفات أخرى أو عمالة غير قانونية تحت إشرافه.