.الفحص الدوري بعد 3 سنوات؟؟ | تعرف على القوانين الجديد للمرور السعودي

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 05:27 مساءً - أوضح المرور السعودي عن أن الفحص الدوري سيكون بعد مرور من سنتين إلى 3 سنوات، ويكون ذلك على حسب نوع المركبة، ويمكن التعرف على كامل المعلومات المختلفة عن الأمر الآن من خلال موقعنا لحظات نيوز.

فأوضح المرور السعودي أو المرّة الأولى للفحص الدوري ستكون بعد 3 سنوات للمركبات الخاصة، وبعد مرور 3 سنوات وبعد أو فصح لها سيتم الحصول على هذا الفحص بشكل سنوي إلزاميًا، أما عن فحص الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام، فالفحص الدوري لبداية الترخيص للسيارة سيكون بعد مرور عامين، وبعد ذلك يلزم الفحص بشكل سنوي.

عقوبة عدم الالتزام بالفحص الدوري بالمملكة

يقوم المرور السعودي بإلزام الأشخاص بالفحص الدوري للسيارات الخاصة بهم حتى يستطيعوا الحصول على الأمان الكامل لهم، وفي حالة عدم الالتزام بالفحص فسيتم دفع غرامة في المرة الأولى 150 ريال سعودي، وفي المرّة الثانية 300 ريال سعودي، وفي حالة التكرار يمكن أن يتم سحب رخصة السيارة.

وللمزيد من المعلومات حول القانون السعودي سواء للأشخاص أو للمرور ومتابعة كل ما هو جديد يمكن متابعة موقعنا لحظات نيوز.