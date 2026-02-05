خطوات التقديم على وظائف الحرس الوطني السعودي 1447: الشروط والأوراق وطريقة التسجيل”

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 05:27 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةخطوات التقديم على وظائف الحرس الوطني السعودي 1447: الشروط والأوراق وطريقة التسجيل”

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي عن فتح باب التسجيل في الوظائف الشاغرة لديها لعام 1447، والتي تُعد من أبرز الوظائف التي يتطلع الشباب السعودي للحصول عليها لما تحمله من مستقبل مهني واعد ومكانة مرموقة تشمل الوظائف المتاحة فرصًا للرجال والنساء، مع الإشارة إلى ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط المحددة وتقديم الأوراق المطلوبة بطريقة إلكترونية مبسطة.

جندي 5,600 جندي أول 6,700 – 7,000 ملازم 6,609 ملازم أول 7,609 نقيب 9,215 رائد 11,705 مقدم 12,735 عقيد 14,365 عميد 16,350 لواء 18,600

شروط التسجيل في وظائف الحرس الوطني السعودي

وضعت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والتي جاءت كالتالي:

الجنسية السعودية : يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مع استثناء من نشأ مع والده خارج المملكة لخدمة الدولة.

: يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مع استثناء من نشأ مع والده خارج المملكة لخدمة الدولة. العمر : ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. السجل الجنائي : يجب أن تكون سيرة المتقدم خالية من القضايا أو الجرائم الجنائية.

: يجب أن تكون سيرة المتقدم خالية من القضايا أو الجرائم الجنائية. اللياقة البدنية والصحية : أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا وصحيًا لأداء المهام المطلوبة.

: أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا وصحيًا لأداء المهام المطلوبة. الطول والوزن : ألا يقل طول المتقدم عن 160 سم، مع تناسب الوزن مع الطول.

: ألا يقل طول المتقدم عن 160 سم، مع تناسب الوزن مع الطول. المؤهل العلمي : الحصول على المؤهل المطلوب، مع معادلة الشهادات الصادرة من الخارج.

: الحصول على المؤهل المطلوب، مع معادلة الشهادات الصادرة من الخارج. المعدل التراكمي : ألا يقل عن جيد.

: ألا يقل عن جيد. الحالة الوظيفية : يُشترط عدم التوظيف في أي جهة حكومية أو خاصة.

: يُشترط عدم التوظيف في أي جهة حكومية أو خاصة. الزواج : عدم قبول المتقدم المتزوج من غير سعودية.

: عدم قبول المتقدم المتزوج من غير سعودية. اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية بنجاح.

الأوراق الرسمية المطلوبة للتقديم

أكدت وزارة الحرس الوطني ضرورة تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية لضمان قبول الطلب، وتشمل:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية .

. شهادة المؤهل العلمي موضحًا بها الدرجات والتخصص.

موضحًا بها الدرجات والتخصص. شهادات الدورات التدريبية (لحاملي الدبلوم).

(لحاملي الدبلوم). صور شخصية حديثة.

شهادة حسن سير وسلوك تثبت خلو المتقدم من القضايا الجنائية.

طريقة التسجيل في وظائف الحرس الوطني

أفادت “جريدة لحظات نيوز” أن التقديم يتم عبر الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة. يتعين على المتقدمين زيارة الموقع وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة لضمان القبول. يمكن الوصول إلى الرابط مباشرة موقع وزارة الحرس الوطني الشؤون الصحية للتوظيف – وزارة الحرس الوطني:

للتسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني السعودي، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة التوظيف الرسمية: انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر الرابط: Sang Jobs إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول: إذا كنت مستخدمًا جديدًا، انقر على “تسجيل جديد” وأدخل البيانات المطلوبة لإنشاء حساب.

إذا كان لديك حساب مسبق، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

تحديث الملف الشخصي: بعد تسجيل الدخول، أكمل جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل المعلومات الشخصية، المؤهلات العلمية، والخبرات العملية. البحث عن الوظائف المتاحة: انتقل إلى قسم “الوظائف الشاغرة” أو “إعلانات التوظيف” للاطلاع على الفرص المتاحة. التقديم على الوظيفة المناسبة: اختر الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتك واهتماماتك.

انقر على “تقديم” أو “Apply” واتبع التعليمات لإكمال عملية التقديم.

متابعة حالة الطلب: بعد التقديم، يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال حسابك على البوابة.

تفاصيل التقديم والتدريب

مواعيد التقديم : التقديم مفتوح من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا.

: التقديم مفتوح من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا. مدة التدريب : تصل إلى 4 سنوات لضمان تأهيل المتقدمين لأداء المهام بكفاءة.

: تصل إلى 4 سنوات لضمان تأهيل المتقدمين لأداء المهام بكفاءة. نسبة القبول: حددت الوزارة نسبة قبول لا تقل عن 50% مع درجة القبول في اختبار STEP للغة الإنجليزية.

تُعد وظائف الحرس الوطني من الفرص المميزة التي تمنح المتقدمين الاستقرار المهني والمكانة الاجتماعية، خاصة مع وجود مزايا تدريبية وبيئة عمل احترافية للمزيد من المعلومات، تابعوا آخر التحديثات عبر “جريدة لحظات نيوز”.