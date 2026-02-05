22% من أجر المشترك..  المملكة ترفع الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 05:27 مساءً - قامت السعودية برفع بند المعاشات من خلال نظام التأمينات الاجتماعية التي قامت بتوضيحه فيما سبق، حتى يصبح بنسبة 22% من أجر المشترك، وعبر موقعنا سنقدم لكم كافة التفاصيل حول هذا الأمر.

وتم الإقرار بالنظام الجديد للتأمينات الاجتماعية والذي ينطبق حصرًا على المنتسبين الجدد لسوق العمل، وليس لهم مدد اشتراك تسبق تاريخ سريان النظام، وتصل إلى النسبة التي ذكرناها في السابق والتي يتحملها الموظف وصاحب العمل، فإن المشترك يتحمل النسبة كاملة وكانت النسبة تصل إلى 18% تقسم بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل.

تحديث نظام التقاعد

شمل هذا التحديث القطاعين ” الحكومي والخاص”، وأيضًا أصحاب المهن الحرة في المملكة، ويمكن ترك العمل لـ بسبب التقاعد أو العجز وغيرها من خلال صرف المعاش التقاعدي، وفقًا لما حددته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

والهدف من هذا النظام هو التحديث والتطوير في المملكة من خلال التعرف على متطلبات واستحقاقات العمل والاشتراك الجديد، وتقديم خيارات أوسع للتقاعد المبكر والمتأخر حسب المدة الزمنية المحددة في النظام الجديد.

