اتفرج | الكشف عن مواصفات سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 الجديدة في السعودية!!

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 05:27 مساءً - اتفرج

ينال عالم السيارات والمركبات في المملكة العربية السعودية اهتمام عدد كبير جدًا من المواطنين والمقيمين أيضًا، والأغلب منهم يحبون موديلات العلامة التجارية تويوتا، فيعرض موقع لحظات نيوز الجديد منها.

كشف المختص في مجال السيارات “عبد الرحمن الخالدي” مواصفات سيارة “تويوتا كورولا” موديل 2026.

حيث ظهر “الخالدي” في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قائلًا: “إن السيارة تأتي بمحرك 4 سلندر، وسعة 2.0 لتر، وبقوة 168حصان، وعزم الدوران 200 ن/ م”.

كما أشار إلى أن المركبة يوجد بها ناقل حركة CVT، ونوع الوقود 91، وسعة خزان الوقود47 لتر، ومعدل استهلاك 19.8، وبها 4 حساسات خلفية، ومفاتيحها ريموت ومثبت سرعات.

مقارنةً بمواصفاتها.. سعر سيارة تويوتا كورولا 2026 خيالي

تُعد سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 في السعودية من أحدث الطرازات، وقد نالت إعجاب الكثيرين منذ الكشف عن مواصفاتها وحتى إطلاقها الرسمي في الأسواق.

تتميز هذه السيارة بأنظمة متقدمة للحماية والأمان أثناء القيادة، وهذا يكون بفضل محركها البنزين 4 سلندر بسعة 1600 سي سي، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا التكنولوجية تضمها.

يختلف سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 باختلاف الفئة المُراد شراؤها، وتأتي أسعارها في أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية على النحو الآتي:

فئة السيارة السعر بالريال السعودي LE سيدان 86,000 LE سيدان هايبرد 90,000 SE هاتشباك 93,000 SE سيدان 97,000 SE سيدان هايبرد 101,000 XSE هاتشباك 105,000

تنال سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 الجديدة إعجاب عشاق امتلاك المركبات من هذه العلامة التجارية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة المزيد من الأخبار حولها عن طريق زيارة موقعنا لحظات نيوز.