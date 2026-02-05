الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 05:27 مساءً - طقس السعودية اليوم يثير القلق في قلوب الأهالي.. حالة الطقس في السعودية اليوم

شهدت السعودية في هذه الفترة تقلبات في أحوال الجو وهذا التقلب أثار قلق الكثير من الأشخاص، ورغبتهم في التعرف على أحوال الطقس وهل سوف تستمر هذه التقلبات أم أنها مجرد فترة صغيرة وستمر في الحقيقة في الفترة الحالية الطقس تغير عن السابق وأصبح أفضل بكثير، ولهذا من خلال المقال سوف نعرض أحوال الطقس.

حالة الطقس اليوم في المملكة

السماء اليوم فيها صحو يصل إلى غائم بشكل جزئي تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية المصحوبة بنشاط من الرياح السطحية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في حين أنه لا يستبعد أن يكون الضباب على مرتفعات من المناطق.

البحر الأحمر

الرياح السطحية اليوم في البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تصل إلى 10-35 كم/ساعة ومن الممكن أن تصل إلى 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وبالنسبة إلى ارتفاع الأمواج يكون من نصف المتر إلى متر ونصف ومن الممكن أن يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر اليوم خفيف إلى متوسط ومن الممكن أن يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية في الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تصل إلى 10-25 كم/ساعة وهذا على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة تصل إلى 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الأمواج اليوم ومن نصف متر إلى متر، أما بالنسبة إلى حالة البحر فهو خفيف الموج مع عدم وجود سحب رعدية.

متى تنخفض الحرارة في السعودية

من الممكن أن تنخفض الحرارة في المملكة العربية السعودية مع بداية فصل الخريف والذي يبدأ من شهر سبتمبر ويمتد حتى شهر ديسمبر وبعد هذا يبدأ فصل الشتاء وقد تستمر درجة الحرارة في الانخفاض وبعدها يعتدل الطقس.

من الجدير بالذكر أن حالة الطقس تعد من الأمور المنتظرة بشكل يومي من قبل جميع المواطنين في المملكة سواء كان مقيم أم غير مقيم وهذا من أجل الاطمئنان حيث إن المناخ أصبح في الفترة الحالية متقلب بشكل كبير.