تكنولوجيا: مراجعة Samsung QN80F شاشة ميني LED تركز على الصورة والقيمنغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - Samsung QN80F هو أحد أهم شاشات سامسونج الميني LED في فئة 2025، ويجي كخيار “ميد رينج” لكنه موجّه بشكل واضح للناس اللي تبغى صورة قوية وتجربة قيمنغ كاملة بدون ما يدفع مبلغ الفئات العليا مثل QN90F.

من اللحظة الأولى، التلفزيون يعطي إحساس بريميوم. الحواف نحيفة جدًا، والإطار المعدني اللامع يرفع فخامة التصميم، بينما السماكة أكبر شوي من الفئات الأعلى لكن بدون ما تأثر على شكل الشاشة من الأمام. الستاند الوسطي ثابت وقوي، لكنه يحتاج مساحة وقد يضايقك لو عندك ساوند بار كبير.

المقاس اللي تمت عليه التجربة هو 65 بوصة بدقة 4K، مع لوحة Neo QLED Mini LED، وتردد أصلي 100Hz يرتفع حتى 144Hz في وضع الألعاب. هذا يعطي الشاشة مرونة ممتازة بين الاستخدام اليومي والمحتوى السريع.

جودة الصورة: ألوان ممتازة لكن مشكلة الانعكاسات واضحة

QN80F يقدّم ألوان قوية وطبيعية بنفس الوقت. الـHDR يعرض تفاصيل دقيقة، والسواد جيد جدًا بالنسبة لميني LED من الفئة المتوسطة. التعتيم المحلي يقلل الهالوهات بشكل ملحوظ، ويخلي المشاهد الداكنة تبدو أنظف من أغلب المنافسين في السعر نفسه.

من ناحية السطوع، الشاشة توصل تقريبًا 1100 نت في نافذة 10%، وهذا جيد، لكنه أقل من بعض شاشات Hisense وTCL اللي تعطي سطوع أعلى بسعر أرخص. السطوع الكامل للشاشة ممتاز ومناسب للغرف المتوسطة، لكنه ما يتفوق في البيئات المضيئة جدًا.

أبرز عيوب الشاشة هو الانعكاسات. اللوحة عاكسة بشكل واضح، ومع الإضاءة المنتشرة أو النوافذ، تنعكس الأشياء مباشرة على الشاشة خصوصًا في المشاهد الغامقة.

الموشن جيد عمومًا. في الأفلام، التنعيم بدرجات منخفضة يمنحك حركة سلسة بدون صابون، لكن في الرياضة تظهر بعض التشوهات البسيطة، وهي نقطة يتفوق فيها QN90F أو بعض المنافسين.

الصوت: يكفي للاستخدام اليومي فقط

مع نظام صوت 30 واط و4 قنوات ودعم Dolby Atmos، الصوت واضح ومناسب للمشاهدة اليومية. الحوارات تطلع بوضوح، وتوجيه الصوت مرتبط بالحركة على الشاشة. لكن الباس ضعيف، وما يعطي تجربة سينمائية حقيقية. لذلك، إضافة ساوند بار تعتبر شبه ضرورية لمحبي الأفلام.

الألعاب: النقطة الأقوى في QN80F

لو كنت لاعب، هنا الشاشة تقدم أقوى مميزاتها:

أربع منافذ HDMI 2.1 كاملة

4K 144Hz

FreeSync Premium Pro

ALLM

HDR10+ Gaming

الـ Input Lag يقارب 9.9ms، وهذا ممتاز جدًا للألعاب التنافسية.

الألعاب تطلع بألوان قوية وكونتراست ممتاز في وضع Game، ومع Gaming Hub تقدر تجمع جميع خدمات الألعاب السحابية في مكان واحد.

هذه الشاشة مصممة أساسًا للاعبي PlayStation 5 وXbox Series X والـPC.

النظام الذكي: Tizen 9.0 – أفضل نسخة إلى الآن

Tizen 9.0 يجلب تغييرات كبيرة:

صفحة For You للتوصيات

صف تطبيقات قابل للتخصيص

أربع هبز رئيسية: Home، Game، Daily+، Art Store

إمكانية عرض أعمال فنية عند إطفاء التلفزيون مثل The Frame

النظام سريع، والانتقال بين التطبيقات سهل، لكن بعض الإعدادات ما تزال مدفونة داخل عدة طبقات وهذا قد يضايق المستخدمين الجدد.

يناسبك إذا:

غرفتك إضاءتها متوسطة

تبغى شاشة قوية للقيمنغ

تهتم بالألوان ومعالجة الصورة