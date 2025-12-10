شكرا لقرائتكم خبر الأمطار تزور مختلف مناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع حلول الشتاء تستعيد محافظة الطائف حضورها الطبيعي الذي يجمع برودة الجبال ودفء الأودية، لتظهر ملامح فصل فريد تتداخل فيه الرياح الباردة مع خضرة السهول، ويغطي الضباب في الصباح الباكر الجبال الشاهقة.

وأوضح الباحث في الجغرافيا البيئية محمد المسعود أن الطائف تعد من المدن النادرة التي تتشكل فيها لوحة مناخية ثرية خلال الشتاء؛ إذ تتساقط الأمطار المتقطعة على سفوح الهدا والشفا، وتزداد تدفقات الأودية مثل وادي ذي غزال ووادي خماس، فيما تنشط الغطاءات النباتية الموسمية التي تمنح المكان طابعا حيا يعزز قيمته البيئية والسياحية.

وأشار إلى أن الطقس الشتوي في الطائف يجذب الزوار والمصورين والباحثين؛ لما يتميز به من ضباب كثيف في المرتفعات، وهواء نقي، وهدوء طبيعي يجعل من التجول في المتنزهات الجبلية تجربة غنية، خاصة مع ازدياد الإقبال على مراقبة السحب، واستكشاف المسارات الجبلية، وتوثيق الظواهر الطبيعية الموسمية التي تتفرد بها الطائف.

وفي الشأن نفسه، هطلت صباح أمس، أمطار متفرقة على محافظة جدة والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تكون سحب ركامية على المنطقة، مع إمكانية هطول أمطار في الساعات المقبلة.

وفي عرعر اكتست شوارع وميادين مدينة عرعر، بحلة جميلة عقب هطول أمطار الخير، التي أضفت على المدينة أجواء شتوية.

وتجلت مظاهر الجمال في الطرقات والأحياء مع تفاعل السكان مع الأجواء الممطرة، التي جاءت متوسطة، مما أسهم في إبراز المشهد الجمالي.

ووثقت عدسة «واس» جانبا من الأجواء الماطرة التي شهدتها مدينة عرعر، في مشاهد عكست جمال الشتاء في منطقة الحدود الشمالية.

وفي رفحاء هطلت أمطار متوسطة على محافظة رفحاء، والعديد من المراكز التابعة لها، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار. كما هطلت الليلة السابقة، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف، شملت مدينة سكاكا وضواحيها، كما شملت محافظتي دومة الجندل وصوير، ومراكز هديب وطلعة عمار، وسالت على إثرها الشعاب وارتوت الأرض.