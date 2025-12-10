إقتراب عيد الميلاد يشغل بال عائلة بيكهام، هل يعود بروكلين إلى حضن والدَيه؟

دبي - فريق التحرير: تشعر عائلة بيكهام بثقل غياب ابنهم بروكلين مع اقتراب عيد الميلاد، خصوصًا بعد تخلّفه عن حضور منح والده لقب الفروسيّة وفوز فريقه بالدّوري. وبحسب مصادر مقرّبة، فإنّ غيابه بات “يثقل على الأيّام الخاصّة”، فيما يقيم بروكلين مع عائلة زوجته نيكولا بيلتز في الولايات المتّحدة بعيدًا عن عائلته في بريطانيا.

التّوتّرات تفاقمت منذ أيّار/مايو ٢٠٢٥ حين غاب بروكلين ونيكولا عن احتفال ديفيد بعيد ميلاده الخمسين، كما ألغى روميو وكروز متابعته عبر إنستغرام، قبل أن يجدد بروكلين وزوجته عهودهما دون دعوة أيّ فرد من عائلته.

نشرت فيكتوريا فيديو لزينة عيد الميلاد يتضمّن جوارب مخصّصة لأولادها الأربعة، في رسالة غير مباشرة تعبّر عن اشتياقهم لبروكلين. وتؤكّد مصادر أن العائلة “تبقي بابها مفتوحًا دائمًا” وتتمنّى عودته لقضاء العيد معهم، بينما توقّفت عن محاولة إصلاح العلاقة مع نيكولا.

تحدّثت فيكتوريا مؤخّرًا عن تغيّر ديناميكيّة العائلة وأهمّيّة التّواصل، دون الإشارة إلى بروكلين مباشرة.