انطلاق معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥

دبي - فريق التحرير: انطلقت يوم (الثلاثاء) فعاليات معرض الرياض للسيارات، ضمن الفعاليات النوعية التي يحتضنها موسم الرياض ٢٠٢٥، في نسخته الثانية التي تعزز مكانته كأحد أبرز المعارض المتخصصة في عالم السيارات والتقنيات الحديثة على مستوى المنطقة، مستقطبًا هواة السيارات والمهتمين بالصناعة من داخل المملكة وخارجها.

ويمتد المعرض على مساحة تتجاوز ١٦ ألف متر مربع في “المملكة أرينا”، تضم منصات عرض داخلية وخارجية، تستعرض من خلالها الشركات المشاركة أحدث طرازات السيارات، والتقنيات المتقدمة، والابتكارات الجديدة في عالم المركبات. ويفتح المعرض أبوابه يوميًا للزوار من الساعة ٤:٣٠ عصرًا وحتى ١٠:٣٠ مساءً.

وتشهد النسخة الحالية، مشاركة أكثر من ٢٥ شركة عارضة تمثل علامات عالمية متنوعة في قطاع السيارات، وسط توقعات باستقطاب أكثر من ١٠٠ ألف زائر، مستندًا إلى الزخم الكبير الذي حققته النسخة السابقة، وما يقدمه الحدث من محتوى غني يلبي تطلعات عشاق السيارات بمختلف اهتماماتهم.

ويقدم المعرض الذي سيمتد إلى الـ ١٣ من ديسمبر الجاري، مجموعة واسعة من التجارب والعروض التي تشمل السيارات الخارقة، والمعدلة، والكلاسيكية، إضافة إلى مناطق مخصصة للتجارب التفاعلية، مثل عروض الأداء العالي، ومنطقة التعديل، وجناح السيارات الكلاسيكية الذي يسلط الضوء على تاريخ صناعة السيارات وتطورها عبر العقود. كما تتيح الفعالية للزوار تجربة قيادة أحدث الطرازات، إلى جانب توفر منطقة متكاملة للخدمات والمطاعم.

ويستقطب معرض الرياض للسيارات شرائح متعددة من الزوار، تشمل المتخصصين والخبراء والمهندسين وصنّاع المحتوى، إضافة إلى عشاق السيارات من مختلف الأعمار، بما يعزز مكانة الرياض بوصفها وجهة رئيسة لاستضافة الفعاليات المتخصصة والنوعية في مجالات السيارات والتقنيات الحديثة، ضمن مستهدفات موسم الرياض في تقديم تجارب ترفيهية ومعرفية عالمية المستوى.