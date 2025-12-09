شكرا لقرائتكم خبر عن سي جي إس السعودية تعلن ترسية مشروعين مع أرامكو نبروس للحفر والمراعي بقيمة إجمالية 195.53 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الأبيض قد يتجاوز 60 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ

•ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية

•الفيدرالي الأمريكي يستعد لثالث خفض في أسعار الفائدة



ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوياتها على الإطلاق ،بدعم الضعف الحالي في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية،و المتضرر من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.



قد يتجاوز معدن الفضة حاجز 60 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ هذا الأسبوع ، إذا جاءت نتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية عما هو متوقع حاليًا في الأسواق.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 1.35% إلى (58.93$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (58.15$)، وسجلت أدنى مستوي عند (57.61$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، فقدت أسعار الفضة نسبة 0.3% ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجلت الأسعار يوم الجمعة أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 59.33 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفس ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات العالمية.



تتوالي البيانات الاقتصادية الباهتة في الولايات المتحدة ،وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار ،في أحدث مؤشرات استقرار مستويات التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.



الفائدة الأمريكية

وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع هذا الأسبوع مستقر حاليًا عند 89% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 11%.



بنك الاحتياطي الفيدرالي

تنطلق فى وقت لاحق اليوم، فعاليات اجتماع السياسة النقدية الأخير فى هذا العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات غداً الأربعاء، التوقعات تشير إلى خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس، فى ثالث خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.



بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من المتوقع أن توفر أدلة قوية وواضحة حول احتمالات تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة فى 2026.



توقعات صعودية

يتوقع العديد من الخبراء أن تواصل الفضة مسارها داخل سوق صاعدة قوية قد تدفعها إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.



وتشير التقديرات إلى إمكانية تداولها فوق مستوى 60 دولارًا للأونصة لأول مرة فى التاريخ قبل نهاية هذا العام ، مدعومة بارتفاع الطلب من مستثمري التجزئة وتزايد المخاوف بشأن شح المعروض في الأسواق العالمية.



نظرة فنية

سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 09-12-2025