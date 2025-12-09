شكرا لقرائتكم خبر صحفيو مكة يستضيفون وزير الثقافة والإعلام الأسبق في لقاء عن الصحافة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الإحيوي،، أن هذا اللقاء يندرج ضمن أنشطة وفعاليات الفرع التي تهدف إلى تحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة. وأضاف أن اللقاء يُمثل إضافة نوعية وثراءً معرفيًا كبيرًا، نظراً لما يتمتع به معاليه من خبرة عريقة ورؤية ثاقبة في مجال الإعلام والصحافة.
وسيتضمن برنامج اللقاء تكريم الدكتور عبدالعزيز خوجة على تشريفه لهذا اللقاء وتقديراً لدوره الرائد في المجالات الإعلامية والثقافية والدبلوماسية. كما سيتم تكريم شركاء نجاح الفرع: غرفة مكة المكرمة وشركة مواشي للضيافة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحفيو مكة يستضيفون وزير الثقافة والإعلام الأسبق في لقاء عن الصحافة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.