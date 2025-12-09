شكرا لقرائتكم خبر صحفيو مكة يستضيفون وزير الثقافة والإعلام الأسبق في لقاء عن الصحافة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظِّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة مساء غدٍ الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025م، لقاءً لأعضائه مع وزير الثقافة والإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة، تحت عنوان: "الصحافة في المملكة: رؤى وتطلعات، فُرص وتحديات". بحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات والمسؤولين والمهتمين بالقطاع، وذلك في مقر غرفة مكة المكرمة.

وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الإحيوي،، أن هذا اللقاء يندرج ضمن أنشطة وفعاليات الفرع التي تهدف إلى تحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة. وأضاف أن اللقاء يُمثل إضافة نوعية وثراءً معرفيًا كبيرًا، نظراً لما يتمتع به معاليه من خبرة عريقة ورؤية ثاقبة في مجال الإعلام والصحافة.

وسيتضمن برنامج اللقاء تكريم الدكتور عبدالعزيز خوجة على تشريفه لهذا اللقاء وتقديراً لدوره الرائد في المجالات الإعلامية والثقافية والدبلوماسية. كما سيتم تكريم شركاء نجاح الفرع: غرفة مكة المكرمة وشركة مواشي للضيافة.