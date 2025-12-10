جاستن تيمبرليك يتخذ قرارًا مصيريًا بعد إصابته بمرض نادر

دبي - فريق التحرير: بعد عام حافل في ٢٠٢٥، أنهى خلاله مغنّي البوب جاستن تيمبرليك جولة عالميّة استمرّت عامَين، وتلقّى بعدها تشخيصًا صادمًا بإصابته بمرض لايم، يؤكّد مصدر مقرّب من جيسيكا بيل لمجلّة People أنّ النّجم يركّز اليوم على التّعافي بدعم كامل من زوجته.

ونقل المصدر أنّ: “جاستن بخير نسبيًّا، وهو يعطي الأولويّة لصحّته بعد الجولة المرهقة وإصابته بمرض لايم. جيسّيكا تقوم بدعمه، وتريده أن يتعافى تمامًا.”

تيمبرليك (أربعة وأربعون عامًا) وبيل (ثلاثة وأربعون عامًا) متزوّجان منذ ٢٠١٢، ولهما طفلان: سيلس عشر سنوات وفينياس خمس سنوات.

وكان تيمبرليك قد كشف في يوليو الماضي عن إصابته بمرض لايم، بعد يوم واحد فقط من الحفل الختاميّ لجولته Forget Tomorrow World Tour، موضحًا أنّه واجه آلامًا عصبيّة شديدة وتعبًا كبيرًا أثناء العروض دون معرفة السّبب الحقيقيّ.

وقال حينها: “هذا المرض مرهق ذهنيًّا وجسديًّا. في البداية صُدمت، لكن التّشخيص جعل كلّ الأعراض مفهومة.”

ورغم النّصائح بالتوقّف عن الجولة، قرّر تيمبرليك الاستمرار: “الفرح الّذي تمنحني إيّاه العروض يفوق الضّغط الموقت الّذي كان يسببه المرض. أردت أن أثبت لنفسي قوّتي الذّهنيّة.”

وأضاف أنّه تردّد في مشاركة تفاصيل مرضه لأنّه تربّى على كتمان الأمور الشّخصيّة، لكنّه قرّر التّحدّث علنًا حتّى لا يُساء فهم حالته، آملًا أن يساعد آخرين يعانون المرض نفسه.

مصادر مقرّبة أكّدت أنّ تشخيصه جلب له “وضوحًا”، وأن بيل كانت داعمة جدًّا خلال المرحلة الصّعبة، وأن الزّوجَين ما زالا متّحدَين ومتماسكَين رغم الظّروف الصّحّيّة: “هما سعيدان ومتماسكان حتّى في الأوقات الصّعبة.”