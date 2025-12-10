شكرا لقرائتكم خبر الأندية الطلابية في أمريكا تنظم فعاليات لدعم مبادرة »10KSA« ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت إشراف الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، نظمت الأندية الطلابية عددا من الفعاليات لدعم مبادرة (10KSA)؛ بهدف تعزيز الوعي بسبل الوقاية من مختلف أنواع السرطان وأهمية الكشف المبكر تحت شعار «معا لأجل الصحة».

وشملت الأندية الطلابية المنظمة في جامعات ولاية جنوب كارولاينا وتينيسي التقنية وروكفورد وكولورادو بولدر وآيوا.

وتضمنت الفعاليات عروضا تعريفية بأهداف المبادرة التي أطلقتها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب منصات توعوية وأنشطة مصاحبة تبرز أهمية الفحص المبكر واعتماد نمط حياة صحي.

وأكدت الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا المشرف على دول أمريكا الجنوبية تهاني البيز في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه الجهود الطلابية تعكس دور المبتعثين في تفعيل الخدمة المجتمعية في مجتمع الابتعاث ودعم جهود تعزيز ثقافة الوقاية، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول قطاع الصحة وكذلك دورهم الثقافي داخل الجامعات الأمريكية ومجتمعاتها.