شكرا لقرائتكم خبر شركة الدرعية تعلن توقيع اتفاقية مع «أبل» لافتتاح متجرها الأيقوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الدرعية اتفاقية مع شركة أبل Apple، لإنشاء متجر رئيسي أيقوني في قلب مشروع ميدان الدرعية، في خطوة تعد محطة مهمة ضمن تطوير أحد أبرز الوجهات التجارية والحضرية في المملكة.

ويأتي هذا الإعلان عقب تأكيد شركة أبل عزمها عن إطلاق سلسلة من متاجرها الرئيسة في المملكة بدءا من 2026، من بينها المتجر الأيقوني في الدرعية، والمطل على حي الطريف التاريخي المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو أن افتتاح هذا المتجر الأيقوني في قلب ميدان الدرعية يمثل إنجازا مهما للدرعية، ويعكس الشراكة المميزة مع أبل كأحد أهم الشركاء في قطاع التجزئة عالميا.

وتجسد الشراكة بين شركة الدرعية وشركة أبل المكانة المتنامية لميدان الدرعية، الوجهة الأولى للتجزئة في المملكة، عبر مزيج يجمع بين العلامات التجارية العالمية والهوية السعودية الأصيلة.