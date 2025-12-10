شكرا لقرائتكم خبر أمانة الباحة تستعرض خدماتها عبر جناحها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك أمانة منطقة الباحة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مستعرضة عبر جناحها أكثر من 100 فرصة استثمارية متنوعة في المجالات البلدية، والسياحية، والخدمية، إلى جانب التعريف بخدمات الأمانة ومشروعاتها التنموية.

وتُبرز الأمانة خلال مشاركتها عددا من المواقع الاستثمارية الواعدة، والمشروعات النوعية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز المشهد الحضري، ورفع كفاءة الخدمات البلدية؛ بما يعكس ما تتمتع به منطقة الباحة من مقومات طبيعية وتراثية جاذبة للاستثمار والسياحة.

وشملت المشروعات والمبادرات النوعية التي تستعرضها الأمانة في جناحها: مشروع تحسين وتأهيل المتنزهات، ومبادرة تطوير الهوية البصرية العمرانية لمنطقة الباحة، وبرنامج معالجة التشوّه البصري في مدينة الباحة ومحافظاتها، ومشروعات التحول الرقمي للخدمات البلدية وأتمتة خدمات المستثمرين، إضافة إلى مشروع تطوير الأسواق الشعبية، ومراكز الخدمات البلدية.