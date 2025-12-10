شكرا لقرائتكم خبر تمور العلا تختتم مشاركتها في معرض التمور بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مشاركة تمور المحافظة في المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته السادسة، الذي أقيم تحت شعار «عالم التمور»، ونظمه المركز الوطني للنخيل والتمور في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من الجهات والمختصين في قطاع النخيل والتمور.

وشهد جناح تمور العلا حضورا مميزا وإقبالا لافتا من الزوار والمهتمين، عكس ما تتمتع به منتجات المحافظة من جودة عالية وخصائص زراعية أسهمت في تعزيز ثقة السوق بالمنتج المحلي، وفتح آفاق أوسع للتسويق.

واستعرضت المشاركة الهوية الزراعية والتراثية للعلا المرتبطة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، من خلال عرض نماذج من أجود الأصناف، إلى جانب إبراز الصناعات التحويلية والموروث الثقافي المتصل بالنخلة واستخداماتها التقليدية.

وأكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا حرصها المستمر على دعم المزارعين بمختلف محاصيلهم الزراعية، وفي مقدمتها موسم «خيرات العلا»، الذي يعد رافدا اقتصاديا مهما للمحافظة، ويستهدف عددا من المواسم الزراعية التي تقام في أوقات مختلفة وتشمل محاصيل متنوعة تمتد على مدار فصول السنة، بما يسهم في إبراز المقومات الزراعية للعلا وتعزيز استدامتها.

وبينت أن هذه الجهود انعكست على رفع جودة المحاصيل وتحسين كفاءتها الإنتاجية، الأمر الذي جعل تمور العلا حاضرة ومطلوبة في المعارض والأنشطة الزراعية، مع اهتمام متزايد بفرص التوسع في التسويق الخارجي.

وتضمن المعرض مناطق وتجارب متنوعة شملت أجنحة لمناطق المملكة، ومنطقة للعارضين المستقلين، ومنطقة للطهي الحي والتذوق، وأخرى للحرف اليدوية ومتحف إرث النخيل، حيث تتميز العلا بعدد من الحرف التقليدية المشتقة من النخلة، من بينها المكتل والقفة والمجلاد والخصفة والمهف، في تجسيد للموروث الحرفي المرتبط بالنخلة عبر التاريخ.