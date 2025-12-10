شكرا لقرائتكم خبر سفارة المملكة في واشنطن تقيم حفلا لدعم مبادرة »10KSA« ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن حفلا خاصا لدعم مبادرة 10KSA تحت شعار «معا لأجل الصحة»؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول سبل الوقاية من مختلف أنواع السرطان، وأهمية الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الدورية.

وتضمن الحفل الذي شهد حضورا من الجانبين السعودي والأمريكي، استعراضا لأهداف المبادرة التي أطلقتها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تقديم عروض تعريفية ألقت الضوء على دور المبادرة في تشجيع الفحص المبكر، واعتماد نمط حياة صحي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن المبادرة تهدف لرفع التوعية المجتمعية حيال أهمية الصحة الوقائية والكشف المبكر؛ ليكون ذلك أسلوب حياة مستداما، يتشارك فيه الجميع المسؤولية، بما يتماشى مع الأهداف التنموية للمملكة، مشيرة إلى أن دور السفارة في تنظيم هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة من الجهود الداعمة للمبادرة ولرسالتها الإنسانية الأوسع.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة 10KSA تنطلق بدعم من وزارة الصحة والأمانة العامة للجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، ووزارة الخارجية، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير منطقة عسير، وصندوق البيئة إضافة إلى دعم عدد من شركاء المبادرة من القطاع الخاص، وتتضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها المبادرة عددا من الأنشطة المجتمعية، ومنها استزراع 10 آلاف شتلة من نبات الخزامى في منطقة عسير، حيث يعد لون الخزامى اللون المتعارف عليه عالميا للتوعية بجميع أمراض السرطان.