«سدايا» تنظم مؤتمرا دوليا لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي (ICAN 2026)، خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير 2026م في مقر جامعة الملك سعود بالرياض، بمشاركة خبراء من أكثر من 50 جهة عالمية ومحلية، وعدد من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات التعليم والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم.

ويعد المؤتمر منصة عالمية فريدة من نوعها، إذ يجمع نخبة من صناع القرار في التعليم، والخبراء والأكاديميين من الجهات الحكومية والجامعات وكبرى الشركات التقنية؛ لمناقشة مستقبل بناء القدرات البشرية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل العمل والتكامل بين الإنسان والتقنية، علاوة على استعراض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والتدريب.

ويشتمل المؤتمر على جلسات حوارية عالمية، وورش عمل تفاعلية، ومعرض تقني يستعرض أحدث الحلول في مجالات التعليم والتحول الرقمي، إضافة إلى توقيع شراكات إستراتيجية مع جامعات ومؤسسات دولية، وإطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى دعم منظومة القدرات الرقمية في المملكة.

ويمكن للمهتمين والمتخصصين التعرف على تفاصيل المؤتمر وموعد التسجيل من خلال زيارة موقع المؤتمر وذلك على الرابط: ican2026.com.

ويأتي تنظيم مؤتمر ICAN 2026 امتدادا لجهود المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في الاستثمار في الإنسان بوصفه المحرك الرئيس للتنمية، وانسجاما مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت التقنية والابتكار أساسا للنمو المستدام والازدهار الشامل.