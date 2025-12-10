شكرا لقرائتكم خبر دورات تثقيفية صحية لزوار «مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 10 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - تشارك «جامعة رياض العلم» هذا العام في «مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل» في نسخته العاشرة بالصياهد، بحضور نوعي يعكس مسيرتها الأكاديمية وجهودها في خدمة المجتمع. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك «جامعة رياض العلم» هذا العام في «مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل» في نسخته العاشرة بالصياهد، بحضور نوعي يعكس مسيرتها الأكاديمية وجهودها في خدمة المجتمع. ويضم جناح الجامعة، عيادة متنقلة لرعاية صحة الفم والأسنان، وصيدلية علاجية، وإلى جانب إقامة ورش عمل علمية وتثقيفية لزوار الجناح يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس الأطباء من كليات الجامعة.

