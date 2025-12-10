شكرا لقرائتكم خبر مطارات الدمام تفوز ببرونزية المراجعة الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت مطارات الدمام الجائزة البرونزية ضمن «جائزة المراجعة الداخلية» التي تنظمها الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين.

وتسلمت مطارات الدمام الجائزة من رئيس الديوان العام للمحاسبة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وتسلمها عن الشركة رئيس إدارة المراجعة الداخلية سعيد النعيمي، وذلك خلال المؤتمر السنوي للمراجعة الداخلية 2025 الذي عقد في العاصمة الرياض بتاريخ 3 ديسمبر 2025م، تقديرا للتميز في الارتقاء بممارسات المراجعة الداخلية وتعزيز منظومة الحوكمة.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة مطارات الدمام نحو تطوير ممارسات الحوكمة والرقابة الداخلية، وترسيخ الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وفق أفضل الممارسات والأطر الدولية للمراجعة الداخلية، كما يؤكد هذا التتويج الجهود الكبيرة التي يبذلها مختصو المراجعة الداخلية للارتقاء بمستوى النضج المهني، وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة، والإسهام في دعم الأهداف الاستراتيجية للشركة، ورفع كفاءتها التشغيلية، طبقا لأحدث وأدق منهجيات العمل.

وقدمت مطارات الدمام شكرها إلى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين على جهودها المشهودة في دعم وتمكين إدارات المراجعة الداخلية، ودورها المستمر في تطوير المهنة وتعزيز ممارساتها.