جامعة حائل تشارك في مبادرة »10KSA«

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت جامعة حائل في مبادرة «10KSA» الهادفة إلى نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية من أمراض السرطان، وتشجيع الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الدورية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، تزامنا مع الحملة المجتمعية في 8 ديسمبر.

وأوضحت الجامعة أن مشاركتها في المبادرة تأتي انطلاقا من دورها الريادي في خدمة المجتمع، وتأكيدا لأهمية تمكين الأفراد من معرفة أسس الوقاية الصحية، من خلال تنظيم فعاليات وبرامج توعوية تشرف عليها الكليات الصحية والجهات المختصة داخل الجامعة، مؤكدة أن هذه المشاركة تسهم في تعزيز سلوكيات الصحة الإيجابية، وتحث أفراد المجتمع على اتباع الخطوات الوقائية وإجراء الفحوصات اللازمة بما يواكب مستهدفات المبادرة.

يذكر أن الجامعة تواصل مشاركتها في المبادرات الصحية الوطنية تعزيزا لشراكتها المجتمعية، ودعما للجهود الهادفة إلى رفع مستوى الوعي وبناء مجتمع أكثر صحة ووقاية.