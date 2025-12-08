قمة «بريدج 2025».. منصة عالمية لتحويل الإعلام والرياضة والترفيه إلى اقتصاد مستدام

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت، اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، فعاليات قمة «بريدج 2025»، الحدث العالمي الأضخم والأكثر تنوعاً في مجالات الإعلام والمحتوى والترفيه والرياضة، بمشاركة واسعة من رواد الصناعة وقادة المؤسسات الدولية.

وتشكل القمة منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل الإعلام والرياضة، وتعظيم مساهمة القطاعات الإبداعية في دعم الاقتصاد المستدام، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومة الاقتصاد الإبداعي.

وتنعقد القمة في مرحلة يشهد فيها المشهد الإعلامي العالمي تطوراً متسارعاً، لاسيما في الإعلام الرياضي الذي أصبح يعتمد بصورة جوهرية على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي ومنصات المحتوى الرقمي، إلى جانب صعود الرياضات الإلكترونية كقطاع اقتصادي ضخم يستقطب استثمارات عالمية، ويجذب ملايين المتابعين حول العالم.

شهدت الفعاليات اليوم حضور نخبة من أبرز الشخصيات الرياضية والإعلامية الدولية، بما يعزز مكانة القمة منصة رائدة في صياغة مستقبل الإعلام الرياضي. وتقدم المشاركين في الجلسات اليوم الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي الأشهر في العالم في مجال انتقالات وصفقات اللاعبين، بينما ستتواصل مشاركات النجوم والمشاهير غداً وبعد غدٍ، وأبرزهم المدرب العالمي الكبير أرسين فينجر، رئيس برنامج تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والنجم الإسباني الدولي السابق جيرارد بيكيه، أحد أبرز اللاعبين السابقين في مجال الابتكار الرياضي وصاحب مبادرات رائدة في المحتوى الرقمي والفعاليات الرياضية الحديثة. وتمثل مشاركتهم إضافة نوعية للمسار الرياضي في القمة.

ويمثل مسار الألعاب الإلكترونية محوراً رئيسياً في «بريدج 2025»، خاصة بعد مشاركة «تشاينا جوي»، أكبر معرض للألعاب الإلكترونية في آسيا، في أول ظهور دولي له خارج شرق آسيا. ويضم جناحه 19 جهة عارضة من كبريات الشركات العالمية المطورة للألعاب الرقمية، إلى جانب عروض حصرية وتجارب مبتكرة وإطلاق منصات جديدة، إضافة إلى فتح آفاق التوزيع الدولي وتوسيع نطاق تجارة الملكية الفكرية.

ويتناول المسار مناقشة موضوعات تصميم عوالم «الميتافيرس»، وتطوير الرياضات الإلكترونية والرقمية، وبناء نماذج الأعمال التي تدعم هذا القطاع الذي يتجاوز حجم سوقه العالمي 200 مليار دولار وفقاً لتقارير دولية حديثة صادرة ضمن «جلوبال جيمز ماركت 2025». ويشارك في جلساته نخبة من كبار مطوري الألعاب وصناع المحتوى الرقمي وخبراء الاستثمار التكنولوجي.

كما تستعرض القمة أهمية الإعلام الرياضي كقوة اقتصادية وثقافية متنامية، في ظل التحول المتزايد نحو المحتوى الرقمي والبث المباشر ومنصات التحليل والإحصاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي في البرامج الرياضية والتحليلات المتقدمة.

وتوفر القمة مساحة واسعة لبحث تطوير نماذج الإعلام الرياضي عبر الاستثمار في المحتوى عالي الجودة، وتعظيم العائدات التجارية من الحقوق الرقمية والشراكات الدعائية ومحتوى الجماهير والتطبيقات الذكية والتجارب التفاعلية، بما يعزز من استدامة القطاع.

كما تسلط الفعاليات الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التحليل الرياضي، وزيادة كفاءة المحتوى البصري، وتصميم منصات تواصل تفاعلية بين الجماهير والفرق الرياضية، بما يسهم في رفع القيمة التسويقية للقطاع الرياضي واستقطاب مزيد من الاستثمارات.

تقام القمة على مساحة تتجاوز مليوناً وستمائة وخمسين ألف قدم مربعة، تتوزع على سبعة مسارات تضم: الإعلام، والتقنيات الحديثة، والمحتوى، والموسيقى، والتسويق، والألعاب الإلكترونية، والصناعات الإبداعية. ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 60 ألف مشارك من 132 دولة، إلى جانب 430 متحدثاً و1200 من كبار التنفيذيين حول العالم، وأكثر من 300 عارض في قطاعات الإعلام والترفيه والرياضة والتكنولوجيا.

وخلال الأيام الثلاثة، تشهد القمة تنظيم أكثر من 300 جلسة وندوة وورشة عمل، توفر فرصاً واسعة للتواصل وتبادل الخبرات وعقد الشراكات بين المستثمرين ورواد الابتكار وصناع المحتوى.

وتُعد قمة «بريدج 2025» منصة عالمية لتشكيل مستقبل الإعلام بمختلف قطاعاته، إذ تجمع بين الإبداع والتقنية والترفيه والرياضة في منظومة واحدة متكاملة، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للإعلام وصناعة المحتوى، ويدعم تطوير الصناعات الإبداعية وبناء اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار.

وبمشاركة قادة الرياضة والإعلام والمستثمرين والمطورين وصناع الترفيه العالمي، تمضي «بريدج 2025» نحو رسم مشهد جديد يعزز من مكانة أبوظبي وجهة عالمية للمحتوى الرياضي والترفيهي، ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.