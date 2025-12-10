إحباط محاولة تسلل حوثية في تعز

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أحبطت قوات الجيش اليمني، بمحافظة تعز، أمس، محاولة تسلل نفذتها عناصر جماعة الحوثي، في جبهة الكريفات شرق المدينة.

وأوضح مصدر عسكري بمحور تعز، أن عدداً من عناصر الجماعة الحوثية حاولت التسلل أمس إلى مواقع الجيش الوطني في الكريفات، وتم التصدي لها وإفشالها وأعقب ذلك اشتباكات أجبرت العناصر على التراجع والفرار.

في الأثناء، التقى وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

وجدد وزير الخارجية، دعم الحكومة اليمنية الكامل للجهود الأممية، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز الأمن والاستقرار. وتناول اللقاء، التطورات المرتبطة بالاجتماع الخاص بمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، حيث شدد الوزير الزنداني، على أهمية إحراز تقدم ملموس في هذا الملف الإنساني، وضرورة الالتزام، بما يتم الاتفاق عليه، بما يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين دون استثناء.