شاهد بالفيديو.. شيخ بدران يقدم محاضرة دينية لجنود المليشيا بعنوان “العرق دساس”: (الزواج ما قسمة ونصيب لذلك تزوجوا النساء الجميلات وأبعدوا من الفلوليات وربنا وصف الأشاوس بالجمال)

حاضر ناشط الدعم السريع, شيخ بدران, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد تم تصويره من أحد الأماكن التي تقع تحت سيطرة المليشيا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن شيخ بدارن, ظهر وهو يحاضر عدد من جنود المليشيا الذين تجمعوا من حوله للاستماع لحديثه.

بدران, قدم محاضرة للجنود بعنوان “العرق دساس”, وطالبهم عبرها بالزواج من النساء الجميلات المثقفات وتجنب النساء اللاتي لا يدعمن القضية.

وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (الزواج ما قسمة ونصيب لذلك تزوجوا النساء الجميلات وأبعدوا من الفلوليات وربنا وصف الأشاوس بالجمال).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)