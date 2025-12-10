شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء مغربية تغني وترقص على أنغام أغنية الفنانة هدى عربي (نسائم الشتاء)

نشرت ناشطة مغربية, حسناء مقطع فيديو عبر حسابها المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, نال إعجاب الجمهور السوداني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحسناء مغربية, كانت قد اشتهرت بالظهور مع ناشط سوداني, في مقاطع فيديو سابقة. وظهرت المغربية, في هذا الفيديو لوحدها وهي ترقص وتتفاعل مع أغنية (نسائم الشتاء), لفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

