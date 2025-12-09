تكنولوجيا: جوجل وأبل تتحالفان لتسهيل الانتقال بين نظاميهما بكل سلاسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير حديثة أن جوجل وأبل تتعاونان لجعل الانتقال بين نظامي التشغيل المحمول الخاصين بهما أسهل من أي وقت مضى.

ويظهر أول أثر لهذا التعاون في أحدث إصدار من Android Canary، الذي تم إطلاقه اليوم، لكنه مخصص للمطورين فقط في الوقت الحالي.

وبينما سيتطلب الأمر بعض الوقت قبل وصول هذه الميزة إلى نسخ Android Beta ثم النسخة المستقرة، فإن العمل جارٍ حاليًا لتطويرها.

ومن جانبها، ستدمج أبل هذه الخاصية في إصدار مستقبلي من iOS 26، حيث يُتوقع أن يصبح بإمكان المستخدمين نقل المزيد من أنواع البيانات بين Android وiOS، بالإضافة إلى إضافة وظائف محسّنة لتسهيل العملية بشكل أكبر.

وكانت الطريقة السابقة للانتقال من iOS إلى Android تعتمد على تطبيق Android Switch، بينما كان الانتقال من Android إلى iOS يتم عبر تطبيق Move to iOS.

أما الميزة الجديدة، التي سيتم دمجها مباشرة في كلا النظامين، فستجعل عملية النقل أكثر سلاسة وسهولة، ما يتيح تجربة مستخدم أفضل بدون تعقيدات.

