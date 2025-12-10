شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر الابتكار في استدامة المياه يستعرض نماذج الحوكمة المائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن أعمال اليوم الأول من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه المنعقد في جدة حتى العاشر من ديسمبر، شكلت الطاولة المستديرة التي ترأسها المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، إحدى أبرز منصات النقاش الدولي حول مستقبل الحوكمة المائية واقتصادياتها بين السعودية والولايات المتحدة.

وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة من قيادات قطاع المياه في المملكة، إلى جانب كبار المسؤولين الأمريكيين.

وركزت الجلسة على استعراض نماذج عالمية متقدمة في الحوكمة المائية والإدارة المؤسسية وتطوير منظومات الإمداد والخدمة، مع مناقشة فرص التعاون والتشغيل المشترك التي تمكن الجهات الإقليمية من إدارة البنية التحتية وخدمات النقل والمعالجة بكفاءة أعلى.

كما تناولت التجربة الرائدة لمنطقة مياه مقاطعة أورانج في إدارة الموارد الجوفية عبر تكامل مؤسسي شامل بين الجهات المحلية، بما يضمن استدامة الموارد وتوفير إمداد موثوق للمجتمعات والقطاعات الحيوية.

وأسهمت المناقشات في ترسيخ فهم أعمق لجدوى الحوكمة المتكاملة والمواءمة التنظيمية وإدارة المخاطر، بما يدعم مسار تطوير قطاع المياه في المملكة نحو منظومة أكثر كفاءة واستدامة وتنافسية عالمية.