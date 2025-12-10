شكرا لقرائتكم خبر «الطيران المدني» توقع مذكرة تفاهم مع «آرتشر» الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «آرتشر» للطيران الأمريكية الرائدة في مجال الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العامودي (VTOL)؛ بهدف تشغيل خدمات التاكسي الجوي في جميع أنحاء المملكة، وذلك ضمن أعمال قمة كوموشن العالمية تحت شعار «التنقل الحضري.. ابتكار بلا حدود» التي عقدت في المركز المالي بالرياض.

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الهيئة المتواصلة لتطوير منظومة التنقل الجوي المتقدم (AAM)، بما يتماشى مع خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم وأهداف برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مما يمثل خطوة مهمة في برنامج المملكة الأوسع لتطوير حلول التنقل الجوي من الجيل المتقدم، وتحويل المدن السعودية إلى مراكز عالمية للتنقل المستقبلي.

وبموجب هذه المذكرة، ستتعاون الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «آرتشر» لتعزيز وتطوير الإطار التنظيمي الحالي الذي يحكم عمليات طائرات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) في المملكة، ويشمل ذلك مواصلة التوافق مع معايير اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لضمان السلامة التشغيلية، ودعم النشر التدريجي لخدمات التاكسي الجوي.

كما ستقوم الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «آرتشر» بموجب هذه الاتفاقية أيضا بتنفيذ سلسلة الرحلات التجريبية وإثبات المفهوم للتحقق من ملاءمة النهج التنظيمي ودعم تطوير البنية التحتية وزيادة جاهزية الجمهور لتبني هذه الخدمة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي بهذه المناسبة، أنه من خلال العمل مع شركاء عالميين مثل «آرتشر» تواصل الهيئة تعزيز الأسس التنظيمية والتشغيلية اللازمة لدمج طائرات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) بأمان في منظومة الطيران الوطنية.

وأضاف: تدعم هذه المبادرة خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم، وتعزز مكانة المملكة بوصفها دولة رائدة في مجال التنقل الجوي من الجيل المتقدم.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «آرتشر» آدم غولدشتاين بهذه المناسبة «تتحرك المملكة بسرعة ووضوح لبناء منظومة تنقل من الجيل التالي، ويشرفنا أن تختار الهيئة العامة للطيران المدني العمل مع الشركة في هذا المسعى التحولي، ونتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع الهيئة العامة للطيران المدني لتحقيق هدف استراتيجي من أهداف المملكة بأن تكون من أوائل أسواق العالم التي تتبنى طائرات الإقلاع والهبوط العمودي على نطاق واسع».

وأضاف «مواءمة عملنا في مجال الاعتماد مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وإطلاق عمليات تجريبية مبكرة في المملكة، سيساعدان على تمهيد الطريق لتوفير رحلات طيران آمنة ومستدامة وفعّالة لملايين الأشخاص».